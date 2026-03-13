落馬影后林依晨不失落：要待這行一輩子 遲早會得沒關係

「深度安靜」從林依晨飾演的角色中，拉出原生家庭、婚姻的暗湧。（記者林士傑／攝影）

林依晨 去年以電影「深度安靜」提名金馬影后，她與主演金士傑、導演沈可尚、監製瞿友寧一同接受映後聯訪，提及去年入圍金馬7項獎全數落空，金士傑表示：「一點都不失落。」林依晨則笑說：「反正我會待在這行一輩子，遲早會得沒關係，我覺得這個故事能鑽進多少觀眾的心裡才是最重要的。」

她透過「深度安靜」拉出角色原生家庭與婚姻的暗湧。林依晨透露，當時是趁著懷老二前的空檔拍攝，因此並沒有影響到懷孕心情。她表示一開始和導演聊完後，想了幾周才答應：「這劇本相對來說非常沉重，很想接但又很害怕，我記得和導演聊完離開咖啡廳的時候，腳步都是沉重的。」

由於劇情過於沉重、黑暗，林依晨也坦言自己不是一喊卡就能嘻嘻哈哈的人：「我那時候卡住了，眼淚就掉下來，金老師還告訴我：『傻孩子不要這樣。』」金士傑一旁回應：「敬業跟樂趣要分開，不要讓戲劇對生活產生變化。」林依晨笑開懷，「其實這樣負面的狀態並沒有影響我的生活很久，真的還好，沒有這麼不健康，我去山林間走走跳跳就好了。」

另外，林依晨與言承旭首度合演影集「同棲散策」，原本要在去年登場，可惜遲遲未能曝光。據悉，原因跟題材尺度過大有關，她在劇中背部全裸，恐需刪減相關戲分。對此，林依晨態度低調：「這部分等之後有記者會再說吧。」