觀影說劇／愛在「星空之夏」 台日取景打造跨國青春戀

男主角薩米則由台灣演員王碩瀚飾演。(圖／映虹影視提供)

台日合製青春電影「星空之夏」（日譯「星の音」）日前正式展開台灣拍攝。電影於過年期間已在日本 東京與岐阜縣飛驒市完成部分拍攝，近日劇組移師台灣，在基隆舉行開鏡儀式並展開主要場景拍攝。開鏡儀式由導演林明智率領主要演員田牧空、王碩瀚、今子嫣、賴宥成、李右杭一同出席，正式宣告台灣拍攝行程啟動。

作品由日本新生代演員田牧空與台灣演員王碩瀚主演，取景地橫跨日本東京、岐阜縣飛驒市，以及台灣基隆市與台北市。其中飾演女主角的田牧空，是小栗旬的師妹，此次為她首次主演電影。她說：「讀劇本時，我被作品的主題——『用心看到的聲音是什麼樣的聲音？』深深打動。劇本中蘊含的情感讓我非常感動，也讓我非常想參與這部作品。」

日本新生代演員田牧空擔任女主角。(圖／映虹影視提供)

男主角薩米則由台灣演員王碩瀚飾演。過去曾以電影「真．新的一天」受到矚目的他，同時也曾以樂團「noovy」吉他手在日本出道。王碩瀚說：「在日本拍攝時，受到劇組的各種照顧，在拍戲的空檔也品嘗了許多美食，現在回台灣換我盡地主之誼，會先準備工作人員們最期待的珍珠奶茶讓他們品嘗，也期待休假能帶他們去觀光一下。」

本片由曾參與日台製作恐怖電影「The Curse」的新銳導演林明智執導，劇本則由曾在多項美國劇本競賽中獲獎的編劇尾井慎太郎撰寫。電影於2026年2月在日本岐阜縣飛驒市啟動拍攝並舉行製作發布會，隨後劇組移師台灣，於基隆市及台北市進行主要場景拍攝。

「星空之夏」劇情講述因父親過世而來到台灣基隆的日本少女白石美月，與在街頭唱歌追尋音樂夢想的青年薩米相遇。兩人因音樂而逐漸拉近距離，跨越語言隔閡建立深刻情感。然而美月因病倒而失去過去的記憶，最終回到日本與母親生活；留在台灣的薩米則帶著那天的旋律踏上歌手之路。隨著時間流逝，命運再次將兩人牽引在一起，展開一段關於記憶、音樂與成長的動人故事。該片預計於2027年在台灣與日本上映。