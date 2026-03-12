回憶與故友張國榮深情互動 辛曉琪：愈有料愈謙虛

張國榮(右)1995年赴台宣傳，好友辛曉琪陪同用餐。(本報資料照片)

歷經跟親友的生離死別，台灣藝人辛曉琪熬過悲痛，實踐把握當下的心聲，籌畫「好好愛 此刻」演唱會。她說：「太多無常的事情，當下這件事很重要。」談及與已故巨星、被暱稱為「哥哥」張國榮 的互動，她至今仍覺得歷歷在目，待人處事也深受影響，表示謙遜最為重要：「愈有料的大明星，是愈謙虛的。」

她因為「味道」一曲在港大紅，奠定「療傷歌后」不敗地位，讓成為同門的張國榮動念邀約合唱，進而結為好友。她形容張國榮待她如同妹妹，像是一早叫她到飯店一起吃早餐、帶她回家親自導覽，「他來台灣都要見我，我去香港也會找他」。

當時張國榮早是當紅天王，但完全不擺架子，她說：「他願意讓我看到他剛起床的樣子，那時候更感激他、更愛他。」面對張國榮毫無保留的付出，辛曉琪感恩在心，也因此見過周潤發 、梅艷芳 等巨星，讓她學到時時刻刻都要保持謙虛，更別忘記照顧身旁的親友、同仁。

而「味道」是去年猝逝的屠穎負責編曲，同時也是她合作多年的好友，她不捨表示事發突然，現在要好好地過每一天，因為不知道明天會發生什麼事，溫馨喊話「屠老師是我們永遠的音樂總監」。

與以往不同的是，她也不再苛刻自己，稍微更改勤儉持家的觀念，「我對家人、朋友都不會省，反而對自己很省，現在不要考慮那麼多」，要讓身心靈徹底獲得紓壓。此外今年喜迎出道40周年，她預告正在籌備新專輯，已把新歌加進28日在北流登場的演唱會，購票請洽寬宏售票。

辛曉琪在2024年於台北Legacy舉行演唱會時，曾以「隔空對唱」的方式，與已故港星張國榮帶來電影「金枝玉葉」的插曲〈眉來眼去〉，當時她一度唱到激動哽咽，表示「讓我平復一下情緒，這首歌錄完音，我從來沒唱過，我要感謝滾石唱片，授權給我哥哥張國榮的聲音。」這段表演也勾起粉絲的無限回憶。