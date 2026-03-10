小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

我的頻道

記者林怡秀／即時報導
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

大S徐熙媛）去年2月驟逝，今年2月親友們齊聚金寶山為她辦追思會，小S（徐熙娣）離場前向媒體致意，丈夫許雅鈞也始終在她身旁貼心陪伴，但據「鏡週刊」報導，許雅鈞在小S喪姊期間，透過微信搭訕大S的正妹粉絲，甚至不惜出賣大S的出殯照來證明身分。

「鏡週刊」報導，去年大S過世，前婆婆張蘭卻趁機蹭流量，引來大陸和台灣網友對立互罵，許雅鈞有一天突然私訊一名20多歲的大陸女粉絲，該名粉絲長相清秀、有些神似周揚青，許雅鈞感謝對方一直替徐家說話，後來得知對方是在大陸念書的台灣人，就開約若回來台灣要請對方吃飯，若自己有去北京也會找她。

不過粉絲懷疑他的身分，許雅鈞不惜傳給對方一張大S的出殯照，並說「這張照片不可能有人有了吧」，女粉絲激動回覆「對對對」、「感覺像做夢一樣」，許雅鈞不忘提醒粉絲照片千萬不能外流，但該名粉絲因為太興奮，忍不住在粉絲群組裡分享她和許雅鈞的對話截圖和照片，炫耀之餘也想請大家幫忙鑑定是否真是許雅鈞本人，許雅鈞此舉也引起粉絲公憤，認為他在小S面臨傷痛時仍行為不檢，而許雅鈞得知照片外流後，就立刻拉黑對方，「鏡週刊」詢問許雅鈞回應，許雅鈞則已讀不回。

