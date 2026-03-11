「一個眼神就懂」袁惟仁告別式 好友：下輩子再一起玩音樂

袁惟仁靈堂的布置典雅。(記者林士傑／攝影)

「小胖老師」袁惟仁與世長辭，享年59歲。他留下「征服」、「旋木」等經典作品，是天后王菲、那英，以及天團S.H.E等重要推手，並長年擔任選秀節目「超級星光大道」評審，對華語樂壇影響深遠。

告別式上昔日「星光」夥伴陶晶瑩、張宇、黃韻玲都到場，袁惟仁多年好兄弟、「凡人二重唱」的莫凡也一早現身，協助家屬處理事務。Ella更哭到說不出話來，不過令人唏噓的是，「星光幫」僅孫盛希現身致意。另外游鴻明、陳子鴻、陳建寧、楊貴媚、康康、巫啓賢，以及前妻陸元琪都來送小胖老師最後一程。

Ella陳嘉樺送袁惟仁最後一程。（記者林士傑／攝影）

張宇表示願意協助袁惟仁家人必要支助。（記者林士傑／攝影）

袁惟仁8年前在上海跌倒引發腦溢血，治療後一度清醒回到台北，豈料2020年二度跌倒成植物人，這一次再也沒有醒過來。張宇這幾年來發起「小胖基金」，多年來協助袁惟仁的醫藥費，此次喪葬費用也由基金會負責。他懷念故友說：「跟小胖的交情不用再說什麼，一個眼神就都懂。」更表示會幫忙照顧袁家兒女，「孩子現在都長大成人了，可以自力更生，但有什麼問題只要一通電話大家都會想辦法，不只是金錢上，工作上、感情上有什麼問題，叔叔阿姨都可以給建議」。

陶晶瑩和老公李李仁一起現身，她哽咽表示：「我代替小胖謝謝大家，他是可愛又討厭的朋友，希望他安息，如果有來生，希望他好好照顧自己，也好好照顧身邊的人」，

Ella前一天結束西安演出趕回來送行，她紅著眼睛，戴著墨鏡快步走出會場，面對詢問，她悲痛不發一語；陳子鴻則說：「他躺了好久，這樣子離開也是一種解脫，當然很不捨，希望他好好走，下輩子再一起玩音樂。」孫盛希表示：「我一直想要去看他，有問過陶子姐看能不能去探病，但他們不建議，所以沒能去，很感謝老師，他是很溫暖的人。」

袁惟仁兒子袁義則代表家屬表達感謝：「不管你們是不是因為音樂領域認識到他，相信爸爸今天看到大家，也會很感動，謝謝你們曾經走進他的生命裡。」

音樂夥伴莫凡(右)一旁安慰袁惟仁母親。（記者林士傑／攝影）