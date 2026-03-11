昔拍「乩身」破相縫30針 柯震東釋懷：疤痕當人生烙印

我的頻道

記者趙大智╱綜合報導
柯震東(左)和王柏傑合體宣傳新作品「乩身」。（記者王聰賢／攝影）
柯震東(左)和王柏傑合體宣傳新作品「乩身」。（記者王聰賢／攝影）

Netflix影集「乩身」從試拍至今已7年，4月2日終將上線，4年前柯震東遭無人機撞上臉部顴骨破相，縫了約30針，為此停工數月。柯震東日前現身試片會，承認短期內的確有陰影，現在已經釋懷，臉上疤痕就當「人生烙印」。

柯震東、王柏傑、陳姸霏、楊銘威與導演管偉傑、特效指導郭憲聰合體宣傳，柯震東當初受傷後，每天進組就拿最粗的香認真拜拜，被問有無容貌焦慮？他覺得醫美幫助很大，並不擔心。過去他曾問事，但都是問平安，或是收入能否好一點，受傷的事反而沒問，更別說桃花了。

除了會求平安符，柯震東小學時也喝過符水。原來當時看電影「大隻佬」裡張柏芝被砍頭的畫面嚇到，睡覺夢到房間裡站滿日本軍人，媽媽於是帶他去喝符水，隔天就沒事了。這次飾演乩身，事前他有去廟裡擲笅，得到聖筊，開拍後也會去土地公廟拜拜，得到地方神明的允許。

王柏傑扮很潮的三太子，由於不是既定形象，事前特別跑去汐止太子爺的廟講一下，以免冒犯。平時他沒有問事習慣，因為「不想知道未來的事」。他與謝欣穎交往近4年，期間分分合合，宣告分手後，又因2月一塊撐傘出席大S紀念雕像揭幕儀式傳出復合，對此謝欣穎已先行否認，王柏傑被問「自己撐傘來的嗎？」他笑回：「我有團隊好嗎？」

