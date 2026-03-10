柯震東拍戲破相縫了30針 此後「每天拿最粗的香拜拜」

我的頻道

記者趙大智／即時報導
柯震東把疤痕視為人生烙印。(記者王聰賢／攝影)
Netflix影集「乩身」從試拍至今已7年，4月2日終將上線，4年前柯震東遭無人機撞上臉部顴骨破相，縫了約30針，為此停工數月。柯震東今現身試片會，承認短期內的確有陰影，現在已經釋懷，臉上疤痕就當「人生烙印」。被問有無容貌焦慮？他覺得醫美幫助很大，並不擔心。

當初受傷後，柯震東每天進組就認真拜拜，拿最粗的香，休息一陣子重新進組，再穿上戲服面對其他演員，難免有壓力。劇中他飾演三太子王柏傑的乩身，當初拿到劇本，明顯感到跟既有印象不同，因此沒特別跟傳統宮廟學習。

柯震東坦言曾問事，但都是問平安，或是收入能否好一點，受傷的事反而沒問，更別說桃花了，因為不需要。除了會求平安符，小學時也喝過符水。原來他看電影「大隻佬」裡張柏芝被砍頭畫面嚇到，睡覺夢到房間裡站滿日本軍人，媽媽於是帶他去喝符水，隔天就沒事了。

這次柯震東飾演乩身，事前有去廟裡擲笅，得到聖笅，開拍後也會去土地公廟拜看，得到地方神明的允許。唯獨看小說時發現主角壯到不可思議，還好男主角對這世界絕望不太想出門，他也就理所當然放棄六塊肌，覺得有六塊肌很怪。

今日活動柯震東、王柏傑、陳姸霏、楊銘威，以及導演管偉傑與特效指導郭憲聰首度為「乩身」合體亮相。

王柏傑（右起）、陳妍霏、柯震東、楊銘威出席「乩身」試片會。(記者王聰賢／攝影)
王柏傑（右起）、陳妍霏、柯震東、楊銘威出席「乩身」試片會。(記者王聰賢／攝影)

