張孝全婚後「歐巴病」太廢 蘇慧倫嫌棄：想賞他兩巴掌

張孝全(左)、蘇慧倫在「欠妳的那場婚禮」中詮釋一對婚姻瀕臨破裂的夫妻。(圖／公視提供)

張孝全、蘇慧倫主演，導演嚴藝文最新力作「欠妳的那場婚禮」，近日釋出第二版海報及前導預告，劇中兩人飾演一對婚姻瀕臨破裂的夫妻，丈夫是個有「歐巴病」的中年偶像，40歲仍努力在當偶像營業的狀態，讓每天對著同樣一張臉的妻子忍不住對閨密抱怨：「就想賞他兩巴掌！」真實反映夫妻生活。

「欠妳的那場婚禮」是金鐘導演嚴藝文繼「俗女養成記」、「影后」後全新力作，首度以男性視角出發，預告中，張孝全眼見當年風光一時的「馬子狗樂團」兩位團員，黃迪揚已成為跨國企業的CEO，姚淳耀是一個日式居酒屋的老闆，三人中唯獨他仍一事無成。

對於飾演編劇角色、和中年歌手談婚姻生活，蘇慧倫坦言角色表面堅強又倔強，卻經常在心中冒出真心話：「怎麼什麼事都是我在處理？她是那種一邊撐著、一邊又想掙脫這種關係的拉扯，其實蠻真實的。」兩人第三次合作，比起上一次在「誰是被害者2」中，雙方互為仇人，此次則是一對相愛相殺的夫妻，蘇慧倫讚張孝全拋開形象、為戲犧牲，表現「很不一樣」，是名認真、聰明、穩定的演員，「可以看見他這次角色有不一樣的嘗試，交出很多，很開心可以看見好笑的張孝全」。

前導預告還曝光劇中以「馬子狗樂團」身分出道的三位演員包含朱軒洋、姚淳耀和裴子齊在千人演唱會上獻唱畫面，幽默稱該樂團在16年前比「宇宙人」還要紅。宇宙人團員小玉、阿奎和方Q也在劇中現身，還和飾演廢中年「馬子狗樂團」團員的張孝全、姚淳耀和黃迪揚對嗆。對此，導演嚴藝文表示：「這部戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，也因為劇中有許多歌曲和相信音樂的宇宙人合作，他們的創作帶給我們的戲許多靈感和生命力。」

宇宙人小玉從前期就為戲劇量身打造歌曲，笑稱：「有一種要轉運的感覺。」小玉透露嚴藝文導演給他一些功課和角色故事背景的設定，他再思索並融合2000年代流行的音樂脈絡下進行創作。