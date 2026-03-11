我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

張孝全婚後「歐巴病」太廢 蘇慧倫嫌棄：想賞他兩巴掌

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張孝全(左)、蘇慧倫在「欠妳的那場婚禮」中詮釋一對婚姻瀕臨破裂的夫妻。(圖／公視提供)
張孝全(左)、蘇慧倫在「欠妳的那場婚禮」中詮釋一對婚姻瀕臨破裂的夫妻。(圖／公視提供)

張孝全、蘇慧倫主演，導演嚴藝文最新力作「欠妳的那場婚禮」，近日釋出第二版海報及前導預告，劇中兩人飾演一對婚姻瀕臨破裂的夫妻，丈夫是個有「歐巴病」的中年偶像，40歲仍努力在當偶像營業的狀態，讓每天對著同樣一張臉的妻子忍不住對閨密抱怨：「就想賞他兩巴掌！」真實反映夫妻生活。

「欠妳的那場婚禮」是金鐘導演嚴藝文繼「俗女養成記」、「影后」後全新力作，首度以男性視角出發，預告中，張孝全眼見當年風光一時的「馬子狗樂團」兩位團員，黃迪揚已成為跨國企業的CEO，姚淳耀是一個日式居酒屋的老闆，三人中唯獨他仍一事無成。

對於飾演編劇角色、和中年歌手談婚姻生活，蘇慧倫坦言角色表面堅強又倔強，卻經常在心中冒出真心話：「怎麼什麼事都是我在處理？她是那種一邊撐著、一邊又想掙脫這種關係的拉扯，其實蠻真實的。」兩人第三次合作，比起上一次在「誰是被害者2」中，雙方互為仇人，此次則是一對相愛相殺的夫妻，蘇慧倫讚張孝全拋開形象、為戲犧牲，表現「很不一樣」，是名認真、聰明、穩定的演員，「可以看見他這次角色有不一樣的嘗試，交出很多，很開心可以看見好笑的張孝全」。

前導預告還曝光劇中以「馬子狗樂團」身分出道的三位演員包含朱軒洋、姚淳耀和裴子齊在千人演唱會上獻唱畫面，幽默稱該樂團在16年前比「宇宙人」還要紅。宇宙人團員小玉、阿奎和方Q也在劇中現身，還和飾演廢中年「馬子狗樂團」團員的張孝全、姚淳耀和黃迪揚對嗆。對此，導演嚴藝文表示：「這部戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，也因為劇中有許多歌曲和相信音樂的宇宙人合作，他們的創作帶給我們的戲許多靈感和生命力。」

宇宙人小玉從前期就為戲劇量身打造歌曲，笑稱：「有一種要轉運的感覺。」小玉透露嚴藝文導演給他一些功課和角色故事背景的設定，他再思索並融合2000年代流行的音樂脈絡下進行創作。

世報陪您半世紀

上一則

薛之謙甩重婚風波 時隔八年又要當爸了

下一則

戲說從頭／譚松韵二搭董晴 戲裡戲外都是閨密

延伸閱讀

李蒨蓉結婚22年「老公認想離婚上千次」 她氣炸：你以為你是誰

李蒨蓉結婚22年「老公認想離婚上千次」 她氣炸：你以為你是誰
觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮

觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮
告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服
觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到

觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

2026-03-05 06:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元