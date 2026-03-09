我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：川習會籌備工作進入最後階段 川普僅赴北京

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

被警告「不希望出席」 陸元琪現身袁惟仁告別式

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸元琪現身袁惟仁告別式。(記者林士傑／攝影)
陸元琪現身袁惟仁告別式。(記者林士傑／攝影)

袁惟仁今舉行告別式，前妻陸元琪先前曾發文吐露前夫家人對孩子表示「不希望陸元琪出席告別式」，讓她難以接受。忍不住吐露心中委屈與心寒，不過剛陸元琪約10點前抵達現場，她一身素淨，神情略帶哀傷，仍現身送前夫最後一程。告別式現場佈置簡單素雅，在賓客到來之前，播放著袁惟仁生前作詞作曲、陶晶瑩的歌曲「離開我」，陶晶瑩和李李仁夫妻、張宇和游鴻明及王治平也陸續現身。

袁惟仁（小胖老師）上月過世、享年59歲，前妻陸元琪先前透露被警告「別出現在靈堂與告別式」。看見小孩忙進忙出，她深夜發文感謝兒女，表示「我覺得⋯有這對兒女，我這輩子足夠滿足了」

陸元琪說「謝謝這個世界今天溫柔的對待，謝謝兩個寶貝幫我做了我不能做的事」，表示在外界等待她現身的時間，她正忙於工作，也心疼小孩太累，談到女兒袁融「女兒沒胃口吃東西，看到她回到家我還是煮了義大利麵給她吃，她一邊吃，我還是一邊耳提面命該教的，然後一邊灌溉她溫暖的話語」。

被問到對袁惟仁還有怨懟嗎？陸元琪搖搖頭，陶晶瑩在旁緩頰：「謝謝孩子們扛起了一切，來送最後一程也是人之常情」，媒體一路追到電梯口，最後陸元琪向媒體鞠躬致意離場。

陶晶瑩和老公李李仁素顏抵達，陶晶瑩過去主持中視「超級星光大道」和擔任評審的袁惟仁常互相鬥嘴，感情深厚，夫妻倆到場後未受訪，張宇和游鴻明、王治平、陳子鴻也陸續現身，前妻陸元琪則未到場。

陶晶瑩哽咽表示：「我代替小胖謝謝大家，他是可愛又討厭的朋友，希望他安息，如果有來生，希望他好好照顧自己，也好好照顧身邊的人」，袁惟仁喪葬費用均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，費用將全額匯給袁媽媽再由其支付，如有餘款將依照信託設立宗旨與契約，全數作為袁媽媽經濟扶助金。

袁惟仁媽媽在楊貴媚陪同下離場，被問到最近有夢到袁惟仁嗎？袁惟仁媽媽說，有夢到袁惟仁小時候的樣子，但袁惟仁沒有說話，她相信是袁惟仁回來看她了。

陶晶瑩（左）和老公李李仁。(記者林士傑／攝影)
陶晶瑩（左）和老公李李仁。(記者林士傑／攝影)

世報陪您半世紀

上一則

有甲骨文富爸爸… 大衛艾里森曾是票房毒藥 如今併吞華納

延伸閱讀

大S逝世滿1年 具俊曄沒回南韓？S媽親曝女婿最新動態

大S逝世滿1年 具俊曄沒回南韓？S媽親曝女婿最新動態
情同兄弟…嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面

情同兄弟…嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼