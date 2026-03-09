被警告「不希望出席」 陸元琪現身袁惟仁告別式

陸元琪現身袁惟仁告別式。(記者林士傑／攝影)

袁惟仁今舉行告別式，前妻陸元琪先前曾發文吐露前夫家人對孩子表示「不希望陸元琪出席告別式」，讓她難以接受。忍不住吐露心中委屈與心寒，不過剛陸元琪約10點前抵達現場，她一身素淨，神情略帶哀傷，仍現身送前夫最後一程。告別式現場佈置簡單素雅，在賓客到來之前，播放著袁惟仁生前作詞作曲、陶晶瑩的歌曲「離開我」，陶晶瑩和李李仁夫妻、張宇和游鴻明及王治平也陸續現身。

袁惟仁（小胖老師）上月過世、享年59歲，前妻陸元琪先前透露被警告「別出現在靈堂與告別式」。看見小孩忙進忙出，她深夜發文感謝兒女，表示「我覺得⋯有這對兒女，我這輩子足夠滿足了」

陸元琪說「謝謝這個世界今天溫柔的對待，謝謝兩個寶貝幫我做了我不能做的事」，表示在外界等待她現身的時間，她正忙於工作，也心疼小孩太累，談到女兒袁融「女兒沒胃口吃東西，看到她回到家我還是煮了義大利麵給她吃，她一邊吃，我還是一邊耳提面命該教的，然後一邊灌溉她溫暖的話語」。

被問到對袁惟仁還有怨懟嗎？陸元琪搖搖頭，陶晶瑩在旁緩頰：「謝謝孩子們扛起了一切，來送最後一程也是人之常情」，媒體一路追到電梯口，最後陸元琪向媒體鞠躬致意離場。

陶晶瑩和老公李李仁素顏抵達，陶晶瑩過去主持中視「超級星光大道」和擔任評審的袁惟仁常互相鬥嘴，感情深厚，夫妻倆到場後未受訪，張宇和游鴻明、王治平、陳子鴻也陸續現身，前妻陸元琪則未到場。

陶晶瑩哽咽表示：「我代替小胖謝謝大家，他是可愛又討厭的朋友，希望他安息，如果有來生，希望他好好照顧自己，也好好照顧身邊的人」，袁惟仁喪葬費用均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，費用將全額匯給袁媽媽再由其支付，如有餘款將依照信託設立宗旨與契約，全數作為袁媽媽經濟扶助金。

袁惟仁媽媽在楊貴媚陪同下離場，被問到最近有夢到袁惟仁嗎？袁惟仁媽媽說，有夢到袁惟仁小時候的樣子，但袁惟仁沒有說話，她相信是袁惟仁回來看她了。