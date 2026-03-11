S媽上金寶山看大S 曝具俊曄行蹤「我很感謝他」

我的頻道

記者林怡秀／綜合報導
具俊曄至今仍留在台北。(圖／經紀公司提供)
大S徐熙媛）去年2月在日本因流感猝逝，今年2月她過世滿一周年，親友們在金寶山齊聚為她辦追思會，她的紀念雕像也選在這天揭幕，S媽（黃春梅）在臉書發文，分享自己最近又上山看望愛女，同時透露女婿具俊曄近況，表示具俊曄一直都在台灣，並未離開。

大S和前夫汪小菲育有一對兒女，在大S猝逝後，小孩也跟著汪小菲和後媽馬筱梅生活，日前馬筱梅順利生下汪小菲的第三個孩子，汪小菲媽媽張蘭還特別赴台探望新生的金孫，而大S的兒女自去年3月大S下葬，到大S紀念雕像揭幕都未再現身。

S媽在臉書貼出一張在大S雕像前雙手合十的照片，心酸寫下：「親愛的寶貝：台北天氣不錯、媽媽來金寶山看妳、一上山、卻一片淒風苦雨、媽媽心中也苦不堪言！」欣慰的是，有很多粉絲來送花致意，她也不忘向女兒報告具俊曄近況，「阿德（韓語意指兒子）感冒了，一樣按時做早餐陪妳吃、我很感謝他」，阿德是S媽對具俊曄的暱稱，她同時承諾自己會代替她盯著孩子健康成長，盼大S在天之靈也能放心。

外傳雕像是具俊曄送給愛妻最後的禮物，在雕像揭幕之後，具俊曄也返回南韓開始新生活，S媽發文提到具俊曄感冒了，是否代表具俊曄一直都沒有離開台灣？S媽對此回應：「對啊，他一直都在台灣、那些酸民的話不用聽。聽我的就對了。」S媽謝謝媒體關心，並感嘆「昨天去看熙媛真的淒風苦雨。心疼」，對愛女離開仍難以釋懷。

