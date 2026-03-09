張孝全「歐巴病」害婚姻瀕臨破裂 蘇慧倫：看那張臉就想賞兩巴掌

張孝全在「欠妳的那場婚禮」中飾演有「歐巴病」的中年偶像。(圖／公視提供)

台灣演員張孝全、蘇慧倫主演，導演嚴藝文最新力作「欠妳的那場婚禮」釋出第二版海報及前導預告，劇中2人飾演一對婚姻瀕臨破裂的夫妻，丈夫是個有「歐巴病」的中年偶像，40歲仍努力在當偶像營業的狀態，讓每天對著同樣一張臉的妻子忍不住對閨蜜抱怨：「就想賞他兩巴掌！」真實反映夫妻生活。

「欠妳的那場婚禮」是金鐘導演嚴藝文繼「俗女養成記」、「影后」後全新力作，首度以男性視角出發，預告中，張孝全眼見當年風光一時的「馬子狗樂團」兩位團員，黃迪揚已成為跨國企業的CEO，姚淳耀是一個日式居酒屋的老闆，3人中唯獨他仍一事無成。

張孝全(左)、蘇慧倫在「欠妳的那場婚禮」中詮釋一對婚姻瀕臨破裂的夫妻。(圖／公視提供)

對於飾演編劇角色、和中年歌手談婚姻生活，蘇慧倫坦言角色表面堅強又倔強，卻經常在心中冒出真心話：「怎麼什麼事都是我在處理？她是那種一邊撐著、一邊又想掙脫這種關係的拉扯，其實蠻真實的。」2人第三次合作，比起上一次在「誰是被害者2」中，雙方互為仇人，此次則是一對相愛相殺的夫妻，蘇慧倫讚張孝全拋開形象、為戲犧牲，表現「很不一樣」，是名認真、聰明、穩定的演員，「可以看見他這次角色有不一樣的嘗試，交出很多，很開心可以看見好笑的張孝全」。

影集「欠妳的那場婚禮」將於6月20日起，於Netflix全集上線。