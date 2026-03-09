我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

相伴半世紀丈夫走了3年 李璇感嘆獨居生活：還好他先走

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

昔日有「第一古典美人」封號的台灣資深演員李璇，近期接演果陀舞台劇「深夜小狗神秘習題」，劇中她扮演獨居老太太，打扮花枝招展，最愛東家長西家短，角色和她本人性格落差大，惟「獨居」最像，她坦言相伴超過半世紀的丈夫丁強過世後，3年來她學習獨立、感受孤獨，生活平淡，原先對丈夫的不捨，如今回想：「還好他先走了。」

李璇和丁強相伴相守52年，李璇曾在電視節目中分享，生活中非常依賴丈夫，無論工作、生活出門穿的衣服，都是丁強幫忙打理，夫妻約好以後要讓她「先走一步」，李璇說：「因為我想著，以後沒有他，我怎麼活？」無奈丁強3年前因病過世。

李璇有年輕時期京劇底子，身體還算健康，感慨曾擔心丈夫太掛念自己而無法投胎，至今仍感覺丁強還在家裡，偶爾她會對著空氣道日常，聽到有孩子哭聲，「我心想哪家的小孩兒一直在哭，那就是他投胎過去的吧，他一直在想我才會哭，或者我想他，他就會哭，或許這是人們說的，每個人生下來會記得前世。」 

暌違10多年再接舞台劇，李璇感謝身邊有經紀人，自認獨居生活中沒有娛樂也不愛出門，「還好有經紀人安排工作，否則待在家裡不小心就真的退休了」。她的兒女、孫子女都在美國，為何不想到美國享天倫樂？李璇斬釘截鐵喊：「No！」感嘆丁強在世時，總是夫妻倆到美國探親，孩子們20多年沒回來過，丁強走後，兒女每年過年都回來，先前農曆年連3名外孫都來探Grandmother，她還開玩笑：「我說你們怎麼又來了，不要叫Grandma，叫婆婆！」

李璇長年住桃園，但對當地完全不熟悉，還是孩子們帶她到處玩。她常對兒女說：「你們忙你們的，我不打攪你們，就是我愛你們。」兒女早已在美國落地生根，她不想給孩子們造成負擔，「在這多好，到美國什麼都要麻煩孩子，在台灣自在多了，買菜一個人去就好了，更何況在美國我也不能拍戲，那就真的是退休了」直呼只要有人找，還要一直拍戲下去。

世報陪您半世紀

上一則

拿陳傑憲手傷開玩笑 阿翔失言遭網狠嗆 悄悄刪文

下一則

被封「小孩叔」 27歲短劇男神劉蕭旭：很喜歡這稱號

延伸閱讀

爆炸中躲衛生間趕稿…中駐伊朗女記者：人性是記錄原點

爆炸中躲衛生間趕稿…中駐伊朗女記者：人性是記錄原點
「夢醒時分」陳淑樺神隱多年 李麗芬喊話：要幸福喔

「夢醒時分」陳淑樺神隱多年 李麗芬喊話：要幸福喔
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
前妻陸元琪稱被禁止到場 袁惟仁靈堂追思會兒女回應了

前妻陸元琪稱被禁止到場 袁惟仁靈堂追思會兒女回應了

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整