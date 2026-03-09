大S逝世滿1年 具俊曄沒回南韓？S媽親曝女婿最新動態

我的頻道

記者林怡秀／即時報導
S媽對愛女大S一直十分牽掛。(取材自臉書)
S媽對愛女大S一直十分牽掛。(取材自臉書)

大S(徐熙媛)去年2月猝逝，今年2月她逝世滿1周年，老公具俊曄親自為她的紀念雕像揭幕，這也是他送給愛妻最後的禮物，外傳他在雕像揭幕之後，將返回南韓開始新生活，對於具俊曄的最新動態，S媽（黃春梅）親自回應了。

由於S媽（黃春梅）昨晚臉書發文提到具俊曄感冒了，是否代表具俊曄一直都沒有離開台灣？S媽回應：「對啊，他一直都在台灣、那些酸民的話不用聽。 聽我的就對了。 」S媽謝謝媒體關心，並透露「昨天去看熙媛真的淒風苦雨。心疼」。

S媽在臉書貼出一張在大S雕像前雙手合十的照片，心酸寫下：「親愛的寶貝：台北天氣不錯、媽媽來金寶山看妳、一上山、卻一片淒風苦雨、媽媽心中也苦不堪言！」欣慰的是，有很多粉絲依然來送花，她也不忘向女兒報告具俊曄近況，「阿德（韓語意指兒子）感冒了ㄧ樣按時作早餐陪妳吃、我很感謝他」，阿德是S媽對具俊曄的暱稱，也同時承諾自己會代替她盯著孩子健康、平安成長，盼大S在天之靈也能放心。

大S和前夫汪小菲育有一對兒女，在大S猝逝後，小孩也跟著汪小菲和後媽馬筱梅生活，日前馬筱梅順利生下汪小菲的第3個孩子，汪小菲媽媽張蘭還特別來台探望新生的金孫，而大S的兒女自去年3月大S下葬，到大S紀念雕像揭幕則都未再現身。

