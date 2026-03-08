古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

我的頻道

記者陳慧貞／專訪
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

昔日有「第一古典美人」封號的資深演員李璇，近期接演果陀舞台劇「深夜小狗神秘習題」，劇中她扮演獨居老太太，打扮花枝招展，最愛東家長西家短，角色和她本人性格落差大，惟「獨居」最像，她坦言相伴超過半世紀的丈夫丁強過世後，3年來她學習獨立、感受孤獨，生活平淡，原先對丈夫的不捨，如今回想：「還好他先走了。」

李璇和丁強相伴相守52年，李璇曾在電視節目中分享，生活中非常依賴丈夫，無論工作、生活出門穿的衣服，都是丁強幫忙打理，夫妻約好以後要讓她「先走一步」，李璇說：「因為我想著，以後沒有他，我怎麼活？」無奈丁強3年前因病過世。

李璇有年輕時期京劇底子，身體還算健康，感慨曾擔心丈夫太掛念自己而無法投胎，至今仍感覺丁強還在家裡，偶爾她會對著空氣道日常，聽到有孩子哭聲，「我心想哪家的小孩兒一直在哭，那就是他投胎過去的吧，他一直在想我才會哭，或者我想他，他就會哭，或許這是人們說的，每個人生下來會記得前世。」 

暌違10多年再接舞台劇，李璇感謝身邊有經紀人，自認獨居生活中沒有娛樂也不愛出門，「還好有經紀人安排工作，否則待在家裡不小心就真的退休了」她的兒女、孫子女都在美國，為何不想到美國享天倫樂？李璇斬釘截鐵喊：「No！」感嘆丁強在世時，總是夫妻倆到美國探親，孩子們20多年沒回來過，丁強走後，兒女每年過年都回來，先前農曆年連3名外孫都來探Grandmother，她還開玩笑：「我說你們怎麼又來了！不要叫Grandma，叫婆婆！」

李璇長年住桃園，但對當地完全不熟悉，還是孩子們帶她到處玩。她常對兒女說：「你們忙你們的，我不打攪你們，就是我愛你們。」兒女早已在美國落地生根，她不想給孩子們造成負擔，「在這多好，到美國什麼都要麻煩孩子，在台灣自在多了，買菜一個人去就好了，更何況在美國我也不能拍戲，那就真的是退休了」直呼只要有人找，還要一直拍戲下去。

果陀舞台劇「深夜小狗神祕習題」5/29-5/31 台北城市舞台、6/20-6/21 高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、7/25-7/26 台中市中山堂、8/01-8/02 桃園展演中心演藝廳演車，購票請洽果陀劇場官網或 Opentix售票系統。

李璇近期接演果陀舞台劇「深夜小狗神秘習題」。（記者沈昱嘉／攝影）
李璇近期接演果陀舞台劇「深夜小狗神秘習題」。（記者沈昱嘉／攝影）

李璇10多年沒演舞台劇，近期接演「深夜小狗神秘習題」。（記者沈昱嘉／攝影）
李璇10多年沒演舞台劇，近期接演「深夜小狗神秘習題」。（記者沈昱嘉／攝影）

李璇當年演中視戲劇「梁祝」。（本報資料照）
李璇當年演中視戲劇「梁祝」。（本報資料照）

