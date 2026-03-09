「電影吉祥物」蔡昌憲被稱育兒神隊友 巧虎兒歌朗朗上口

許莉廷(左起)、蔡昌憲及姜予期許今年有不同嘗試。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男演員蔡昌憲和老婆育有一子一女，湊成一個「好」字，家庭生活相當美滿。他堪稱育兒高手，不僅巧虎兒歌朗朗上口，為了逗孩子開心，甚至請來3位朋友變裝成聖誕老人送禮物，既是稱職好爸爸，也是老婆眼中的神隊友。

37歲的他，兒子4歲5個月、女兒則剛滿2歲。他坦言，在家裡爸爸說話常常沒人理，但只要是巧虎說的，孩子就奉為聖旨，讓他忍不住立刻大唱巧虎上廁所、睡覺的兒歌，歌詞背得滾瓜爛熟。他也分享，家中其實沒有特別過聖誕節的習慣，但仍會盡量滿足孩子的期待，去年聖誕節特別請朋友變裝送禮物，只是朋友身形過於瘦削，他只好向孩子解釋：「聖誕老人太忙了，所以才會變瘦。」

他演出的「艋舺」、「月老」、「大濛」都破億元大關，被封為「電影吉祥物」。談到未來計畫，蔡昌憲透露，今年他還將挑戰舞台劇演出，無論角色設定或表演方式，都是過去從未嘗試過的類型，希望能呈現不一樣的自己。

個子不高、但運動細胞極佳的蔡昌憲，透露自己的養生之道。他表示，只要工作時間允許，就會安排在早上運動，尤其喜歡打網球和羽球，「一邊運動、一邊曬太陽，不只讓膚色看起來比較健康，也能順便消水腫」。

許莉廷、姜予是蔡昌憲的師妹，兩人也都有演出「大濛」，在片中和9m88等人合組歌舞團，被封為「大濛七仙女」。她倆分享拍戲過程，舞蹈戲僅拍攝3次就大功告成，台下觀眾給足情緒價值，讓兩人都相當開心。

該片舞蹈由林美秀擔任編舞，許莉廷卻口誤把「美秀姐」叫成「美鳳姐」，讓她自己都忍不住大笑。姜予也分享，美秀姐非常親切又幽默，讓拍攝現場氣氛十分融洽。