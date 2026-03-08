林依晨「桃花源」挑戰演潑辣女 自嘲罵髒話要再加把勁

林依晨受邀參與「暗戀桃花源」，台北星光限定場秒殺完售，排除萬難宣布加場。(圖／表演工作坊提供)

台灣女星林依晨 主演由賴聲川執導的經典作品「暗戀桃花源」傳承版，挑戰「桃花源」中性格鮮明的「春花」一角。這回將跳脫過往形象，在舞台上放聲吶喊、翻滾奔跑，甚至大拍十三響。消息曝光後立刻掀起討論，網友驚喜直呼：「林依晨竟然是演春花而不是雲之凡」、「好想看依晨版春花！」

林依晨此次受邀參與「暗戀桃花源」40周年傳承版演出，卡司陣容新鮮又強大。她所參與的星光限定場消息一公布，台北場便迅速完售。為回應粉絲熱情支持，即便同時忙於電影「深度安靜」宣傳行程，仍排除萬難加開場次；而上海假日場演出也已全數售罄。

她感動表示，會以更投入的排練回饋觀眾支持。睽違17年重返舞台劇舞台，她坦言心情既期待又敬畏。回想2009年初次接觸舞台劇時因身體狀況限制未能承擔重角，如今身心準備更充足，希望進劇場「練功」與學習。她認為舞台劇與影視作品最大的不同，在於能量的對外投射與跟台下的即時互動，每場都會因觀眾反應產生不同頻率，而如今的她更沉穩，也更懂得與角色長時間相處。

林依晨坦言，當確定由自己詮釋春花時，內心非常興奮，甚至笑說「有種打了雞血的感覺。」在暗戀桃花源中，春花看似直率潑辣、帶點粗俗，卻同時兼具女人的嫵媚與熱情；再加上她與天真無憂的白袍女子一人分飾兩角、形成強烈對照，等於必須在舞台上切換兩種截然不同的生命狀態，對她而言既過癮也充滿挑戰。她也補充：「我覺得我的春花，除了狂放之外，或許會更感性一點。」

談到自己與春花相似之處，林依晨表示在於對美好生活的積極期盼與主動爭取，那股旺盛的生命力彼此呼應；但春花情緒外放、罵起髒話毫不嘴軟，她笑說：「這點我真的要加把勁才能跟上。」為了貼近角色，她參考歷來版本的詮釋，並投入排練，從跑跳、側翻到「十三響」樣樣來。

近期同時投入舞台劇排練與電影宣傳，行程滿檔的她被問到如何釋放壓力，她表示：「這樣說可能有點奇怪，但全情投入排練，其實就是最好的宣洩壓力的方式。」

林依晨一人分飾兩角，突破形象詮釋_桃花源_春花。(圖／表演工作坊提供)