滑雪巧遇「雷神索爾」 阮經天秒變粉絲 笑到魚尾紋全開

春風(左)、阮經天(右)在日本滑雪遇到「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（取材自Instagram）

台灣饒舌團體「玖壹壹」成員春風近日在社群分享滑雪行程，原本只是與金馬影帝阮經天一起出國滑雪，沒想到竟意外巧遇好萊塢 巨星，讓整趟旅程瞬間升級成「夢幻同框」。他當天突然曬出一張合照，畫面中央赫然是漫威電影中「雷神索爾」的扮演者、好萊塢男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），三人同框畫面曝光後立刻掀起熱議，不少粉絲驚呼：「這組合太扯了！」

從照片中可以看到，三人當時都身穿滑雪裝備合影。站在左側的春風戴著黑色毛帽與滑雪護目鏡，臉上露出滿足又帶點靦腆的笑容；中間則是身材高大的克里斯漢斯沃，身穿米色與迷彩拼接滑雪外套、戴著護目鏡，對著鏡頭露出親切微笑；右側的阮經天則笑得相當開心，甚至笑到眼角擠出魚尾紋，影帝瞬間化身小粉絲，氣氛十分輕鬆。

春風在貼文中僅簡單寫下「揪歡喜」，短短幾個字卻能感受到巧遇國際巨星的興奮心情。貼文曝光後迅速吸引大批網友朝聖，短時間內就湧入大量按讚與留言，不少演藝圈好友也現身留言區，對這張「跨國男神同框照」感到相當驚喜。