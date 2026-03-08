我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

滑雪巧遇「雷神索爾」 阮經天秒變粉絲 笑到魚尾紋全開

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
春風(左)、阮經天(右)在日本滑雪遇到「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（取材自Instagram）
春風(左)、阮經天(右)在日本滑雪遇到「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（取材自Instagram）

台灣饒舌團體「玖壹壹」成員春風近日在社群分享滑雪行程，原本只是與金馬影帝阮經天一起出國滑雪，沒想到竟意外巧遇好萊塢巨星，讓整趟旅程瞬間升級成「夢幻同框」。他當天突然曬出一張合照，畫面中央赫然是漫威電影中「雷神索爾」的扮演者、好萊塢男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），三人同框畫面曝光後立刻掀起熱議，不少粉絲驚呼：「這組合太扯了！」

從照片中可以看到，三人當時都身穿滑雪裝備合影。站在左側的春風戴著黑色毛帽與滑雪護目鏡，臉上露出滿足又帶點靦腆的笑容；中間則是身材高大的克里斯漢斯沃，身穿米色與迷彩拼接滑雪外套、戴著護目鏡，對著鏡頭露出親切微笑；右側的阮經天則笑得相當開心，甚至笑到眼角擠出魚尾紋，影帝瞬間化身小粉絲，氣氛十分輕鬆。

春風在貼文中僅簡單寫下「揪歡喜」，短短幾個字卻能感受到巧遇國際巨星的興奮心情。貼文曝光後迅速吸引大批網友朝聖，短時間內就湧入大量按讚與留言，不少演藝圈好友也現身留言區，對這張「跨國男神同框照」感到相當驚喜。

世報陪您半世紀

好萊塢

上一則

觀影說劇╱導盲犬故事「再見了 可魯」22周年重返大銀幕

下一則

「夢醒時分」陳淑樺神隱多年 李麗芬喊話：要幸福喔

延伸閱讀

白冰冰機場巧遇張惠妹…「完全忘是天后」見她做這事狂讚

白冰冰機場巧遇張惠妹…「完全忘是天后」見她做這事狂讚
時裝周驚豔… 67歲蜜雪兒菲佛凍齡現身 粉絲紛讚：美麗如昔

時裝周驚豔… 67歲蜜雪兒菲佛凍齡現身 粉絲紛讚：美麗如昔
假離婚真切割？宥勝攜「前妻」慈惠日本滑雪露餡

假離婚真切割？宥勝攜「前妻」慈惠日本滑雪露餡
楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚