蔡依林「PLEASURE」深圳開唱 巨蟒、公牛被消失

記者許晉榮／綜合報導
蔡依林在台被大巨蛋腳踩巨蟒出場，令不少驚艷。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林在台被大巨蛋腳踩巨蟒出場，令不少驚艷。（圖／凌時差音樂提供）

華語流行天后Jolin蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年跨年夜起一連三天在台北大巨蛋打造的「愉悅宇宙」，至今仍讓許多歌迷津津樂道。不過日前首度於深圳演出，眾多巨型舞台特效都已被調整，其中她腳踩巨蟒開唱的震撼畫面，突搖身一變成「乘風破浪的姐姐」，於是「沒有大蛇」一夜成為熱搜話題。

Jolin這次以「欲望、愉悅」為主軸，將大巨蛋打造成「愉悅宇宙」與「人間樂園」，除了有巨蟒飛竄，還有巨型公牛環繞全場及飛馬、金豬噴錢等道具特效，大巨蛋一度被粉絲形容是「奇幻萬獸派對」。

另外像是「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」、七層樓高「愉悅之女」等各種大型奇幻裝置，也都讓人嘖嘖稱奇，外界更封Jolin的「PLEASURE」為年度天花板級演唱會。

只是演唱會散發的巨大聲量背後，也引發涉及宗教等過度誇大聯想的疑慮，更傳出有人將檢舉信寄向中國各地文旅局，對此中國主辦方曾發聲明澄清，央視旗下媒體更發文力挺她是藝術的體現。

然而深圳場之後，中媒也整理Jolin原本戴面具登台橋段已被改成直接露臉，且腳踩巨蟒唱「美杜莎」也改成站在「愉悅之舟」裡。這讓原先對巨蟒萬分期待的中國歌迷只能遺憾哭說：「說好的蛇呢？怎麼都褪（脫）皮了。」

此外與「七宗罪」主題相關的道具也都進行調整，如公牛繞場、十字架稻草人、噴火吉他、巨型金豬及人臉蛋糕等皆已全數消失。不過像是真相之書、海馬繞場、七層樓高愉悅之女的環節仍有保留在整套巡演裡，儘管如此，Jolin仍以全開麥方式演唱，展現天后的唱跳真實力。

蔡依林在台北大巨蛋的開場秀，是大公牛環繞全場。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林在台北大巨蛋的開場秀，是大公牛環繞全場。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林腳踩巨蟒開場，震撼力十足。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林腳踩巨蟒開場，震撼力十足。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林

