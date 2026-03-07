李蒨蓉結婚22年「老公認想離婚上千次」 她氣炸：你以為你是誰

李蒨蓉(左)和老公李德立結婚22年，分享相處之道。(取材自leechienrong IG)

台灣藝人李蒨蓉與老公李德立結婚22年，加上婚前交往7年，兩人攜手走過將近30個年頭。近日夫妻同框拍影片談婚姻生活，意外自爆多年來其實多次動過離婚念頭，其中李德立更坦言曾想過「上千次」，讓李蒨蓉當場氣炸，直呼：「你以為你是誰啊！」

李蒨蓉在影片中分享，兩人在交往時期就曾多次分分合合，「結婚之後當然也是吵吵鬧鬧、跌跌撞撞一路走過來」，因此「離婚」這兩個字其實也曾經常掛在她嘴邊。當被問到結婚22年來動過幾次離婚念頭時，她寫下「N次」，沒想到老公李德立竟回答「上千次」，讓她瞬間傻眼。

聽到這個答案，李蒨蓉立刻情緒爆發，大喊：「你有上千次？我以為你只有一次！你跟我講過你只有一次！你有上千次，你想跟我離婚？你以為你是誰啊！」激動反應讓一旁的李德立哭笑不得，趕緊改口解釋：「好啦沒有千次啦，好幾十次至少，就是很多次的意思。」

不過李蒨蓉仍難以接受，直言：「十次我都沒辦法接受！我可以N次，他不可以上千次！」夫妻互動逗趣，也讓不少網友看了直呼真實。

對此，李德立也進一步解釋，其實所謂的「念頭」很多時候只是情緒反應，例如遇到不如意或爭執時，可能會一時冒出「為什麼我要跟另一半在一起」的想法，但並不是真的想離婚。他也認為，男女在情緒上都可能會衝動說出離婚，但往往只是想改善關係、卻不太會表達。