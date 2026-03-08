我的頻道

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

「夢醒時分」陳淑樺神隱多年 李麗芬喊話：要幸福喔

記者梅衍儂╱綜合報導
陳淑樺出道模樣清純（左圖），後來她曾以短髮造型現身（右圖）。（本報資料照片）
陳淑樺出道模樣清純（左圖），後來她曾以短髮造型現身（右圖）。（本報資料照片）

曾以一曲「愛江山更愛美人」成名的台灣歌手李麗芬，近日在臉書有感而發，分享在街頭聽到陳淑樺歌聲的感動時刻，並隔空送上祝福給多年未露面的老友，一段真情告白也勾起不少歌迷回憶。

李麗芬透露，日前走在路上時，忽然聽見店家播放陳淑樺經典歌曲「夢醒時分」，忍不住停下腳步細聽。她在臉書寫道：「那柔美又單純的歌聲像一首新歌一樣，好感動、好療癒，是粉紅色天花板等級的療癒。」更隔空喊話：「淑樺，無論你在哪裡，都一定會過著你想要的幸福生活，無限祝福。」

這番言論也看得出李麗芬相當想念神隱多年的陳淑樺，她坦言完全不知道陳淑樺近況，只記得過去在主持中廣節目時訪問過對方。她回憶：「她很單純，說話的感覺跟唱歌的嗓子一樣柔，非常自然、不做作，連化妝和打扮也是那樣。」

李麗芬還想起一段往事，透露當年陳淑樺曾好奇問她結婚的感覺，「因為那時候我剛結婚沒幾年，我記得我跟她說，結婚是人生的過程之一，如果有適合的對象和機會，不妨試試。」

這回在街頭再次聽見對方的歌聲，她形容那一刻就像被新歌吸引，「整個人停下腳步，所有注意力都被抓住。」她也感性表示：「這麼自然柔美的個性和嗓子，絕對值得她想要的幸福生活。」

談到是否會主動聯絡陳淑樺，李麗芬則說自己不會去打擾，「我和很多愛她的歌迷朋友一樣，只希望她過著自己想要的生活，幸福安順。」

至於自己的近況，李麗芬表示目前正為演出做準備，「要進入狀態了，因為馬上要演出了，無論是大陸成都或台灣基隆，我都會全力以赴。」

李麗芬隔空送上祝福給多年未露面的老友陳淑樺。（圖／中華音樂人交流協會提供）
李麗芬隔空送上祝福給多年未露面的老友陳淑樺。（圖／中華音樂人交流協會提供）

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

