「夢醒時分」陳淑樺神隱多年 李麗芬喊話：要幸福喔

陳淑樺出道模樣清純（左圖），後來她曾以短髮造型現身（右圖）。（本報資料照片）

曾以一曲「愛江山更愛美人」成名的台灣歌手李麗芬，近日在臉書有感而發，分享在街頭聽到陳淑樺歌聲的感動時刻，並隔空送上祝福給多年未露面的老友，一段真情告白也勾起不少歌迷回憶。

李麗芬透露，日前走在路上時，忽然聽見店家播放陳淑樺經典歌曲「夢醒時分」，忍不住停下腳步細聽。她在臉書寫道：「那柔美又單純的歌聲像一首新歌一樣，好感動、好療癒，是粉紅色天花板等級的療癒。」更隔空喊話：「淑樺，無論你在哪裡，都一定會過著你想要的幸福生活，無限祝福。」

這番言論也看得出李麗芬相當想念神隱多年的陳淑樺，她坦言完全不知道陳淑樺近況，只記得過去在主持中廣節目時訪問過對方。她回憶：「她很單純，說話的感覺跟唱歌的嗓子一樣柔，非常自然、不做作，連化妝和打扮也是那樣。」

李麗芬還想起一段往事，透露當年陳淑樺曾好奇問她結婚的感覺，「因為那時候我剛結婚沒幾年，我記得我跟她說，結婚是人生的過程之一，如果有適合的對象和機會，不妨試試。」

這回在街頭再次聽見對方的歌聲，她形容那一刻就像被新歌吸引，「整個人停下腳步，所有注意力都被抓住。」她也感性表示：「這麼自然柔美的個性和嗓子，絕對值得她想要的幸福生活。」

談到是否會主動聯絡陳淑樺，李麗芬則說自己不會去打擾，「我和很多愛她的歌迷朋友一樣，只希望她過著自己想要的生活，幸福安順。」

至於自己的近況，李麗芬表示目前正為演出做準備，「要進入狀態了，因為馬上要演出了，無論是大陸成都或台灣基隆，我都會全力以赴。」