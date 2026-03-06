袁惟仁靈堂曝光 遺照抱吉他微笑 她首現身弔唁

家屬使用這張當袁惟仁遺照。（取材自臉書）

「小胖老師」袁惟仁上月2日過世，享年59歲。家屬在國寶集團國寶會館（台北）VIP室設置追思靈堂，7日起一連兩天在舉辦追思會開放親友與粉絲弔唁。兒女袁義和袁融9時多到場準備迎接親友，首位來弔唁的是馬來西亞歌手柯以敏，一見到袁義直呼和袁惟仁長得真像。

小胖老師的靈堂簡潔大方，遺照是他彈著吉他露出笑容的模樣，現場播放他的歌，桌上放著一張粉絲的致意卡片，四周布滿了白色和粉色的花，袁義表示會準備爸爸最愛的巧克力，由於靈堂是開放的，所以今天沒有統計誰會來。袁義和袁融不斷和媒體道謝喊「辛苦了」，在場還有袁媽媽及袁惟仁大姐、二姐，袁媽媽雙手合十表示感恩大家來，而袁家大姐則是嚴肅說「訪問不必了吧」，現場未見到陸元琪。

柯以敏表示：「小胖有幫我寫過滿多歌，在內地也是我們做了很多節目，我見到他媽媽也很心痛，我先生和他喝過咖啡，我看到他小孩也挺難受，他爸爸是很好的音樂人，我也鼓勵他兒子。」她透露對袁惟仁說：「希望他放心，我也跟他媽說了很多話，還是要努力生活下去，我有透過陳國華關心他，上次見到他是4、5年前。」

柯以敏表示自己每次都很低調的來台灣跟陳國華、游鴻明見面，「這次也是突然從游鴻明那知道袁惟仁的消息，我就回來」。

袁惟仁告別式將於3月10日在台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行，上午8時50分進行殯葬彌撒，9時50分家祭後隨即公祭，火化後將長眠於新北市金山區蓬萊陵園。喪葬費用均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，費用將全額匯給袁媽媽再由其支付，如有餘款將依照信託設立宗旨與契約，全數作為袁媽媽經濟扶助金。

袁義（右）和袁融。（記者王聰賢／攝影）