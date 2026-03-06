我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

免費AI算命衝擊大 詹惟中坦言生意受影響 預見未來命理倒店潮

記者葉君遠╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對AI衝擊，命理師詹惟中對事業隨遇而安（圖／詹惟中提供）
面對AI衝擊，命理師詹惟中對事業隨遇而安（圖／詹惟中提供）

免費的AI算命愈來愈準，命理界遭受衝擊，台灣命理師詹惟中坦言生意3成遭到影響，「但我64歲，已經上岸了，沒什麼好掛礙，以後盡量對自己好，不再為工作太煩惱」。

AI正全面衝擊各行各業，包括補教、命理、工程師，未來許多白領工作將被慢慢取代。詹惟中說，原本命理師的業績因大環境不好，AI浪潮來襲更雪上加霜，命理圈很多是靠電腦算命付費，這種類型的，可以預見未來倒店潮。

詹惟中說，「我主打面對面服務，能解決AI不能解決的問題，但也已受影響，所以不斷改變模式，我原本算12宮收5800元(台幣，以下同，約183美元)，現改成只問一宮800元(約25.24美元)吃到飽，就是順應新局，之前去香港直播，也創下不錯業績。」

他去年運勢不好，出了3次車禍，另一次摔傷嚴重，還因為發言遭網暴，甚至犯水厄，家中漏水花了超過30萬(約9474美元)維修，熬到終於結束噩運，希望丕極泰來，沒事就去旅行，到國外看看風水，有通告就接，早已財富自由沒壓力。

他習慣在社交平台上炫富，笑說這是特意打造的人設，「個性如此，太低調我看起來就沒光了，會像洩了氣的皮球，而且把名貴的東西戴在身上，不正是告訴別人，透過算命，我可以讓人生過得好？」

對於AI浪潮，他建言，「與其花錢去找坊間電腦算命的，不如找AI論命，比較沒有破財被騙危機，但與其找AI，更不如去廟裡點個香卜個卦更準，成功，不必在我」。

台灣命理師詹惟中坦言生意3成遭到影響。（取材自臉書）
台灣命理師詹惟中坦言生意3成遭到影響。（取材自臉書）

世報陪您半世紀

香港

上一則

潘越雲曝真實生活狀態 寒流海邊薄紗上陣畫面超空靈

下一則

觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到

延伸閱讀

保命主義興起 盤點新時代消費11趨勢

保命主義興起 盤點新時代消費11趨勢
AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業

AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業
馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子更多時間學藝術和運動

馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子更多時間學藝術和運動
從太陽花學運到占卜App 旅日學者羅文與台灣結緣

從太陽花學運到占卜App 旅日學者羅文與台灣結緣

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點