觀影說劇╱天心拍鬼片練恐懼感 被韓籍夫「特訓」嚇到

天心(中)拍攝時主動陪小演員對詞、走位，憂靈異場景嚇到小孩。（圖／威視電影提供）

由曹佑寧、項婕如、天心、莊凱勛攜手主演的靈異驚悚電影「祭弒」，片中金鐘影后天心首度挑戰恐怖題材，在片中飾演五個小孩的母親。戲外活力十足的她，片中必須展現被恐懼籠罩的陰鬱面，更自認是本片的「害怕擔當」。為精準揣摩恐懼情緒，她連攝影師老公都拉來「特訓」。

天心透露，為了練習害怕神情，她在家裡對著老公不斷進行各種「恐懼演練」，卻始終換來對方的冷淡反應。直到某晚兩人在超市停車場，老公打開後車廂後竟消失無蹤，「我只聽到雙黃燈滴答作響，叫他卻只聽到自己的回音，下一秒他突然從柱子後冒出來，真的嚇到差點問候他。」沒想到老公冷靜補上一句：「記住喔，下次演害怕就是這個感覺。」突然其來的「實戰教學」讓天心又氣又好笑，卻也坦言幫助極大。

在「祭弒」中，天心飾演的母親「南湘」因丈夫信奉邪教，全家捲入恐怖厄運。這也是她繼大愛劇集「我們六個」後再度詮釋多子之母，她笑說這次是「一打五」，彷彿在帶足球隊。

拍攝期間，她不僅主動陪小演員對詞、走位，也擔心靈異場景會嚇壞孩子，貼心提醒家長先做好心理建設。沒想到小朋友反而把現場當遊樂場，並反過來安慰她：「天心媽媽，我們都不怕！」

導演邱晧洲表示，當初屬意天心演出，是看中她「外剛內柔」的特質，正好貼合角色在混亂家庭中強稱堅毅的一面。定裝時，她便展現十足的專業度，當導演詢問天心造型尺度時，她毫不猶豫回應：「要我面目全非都可以！」

私下本就是恐怖片迷的天心更表示，這次最大的挑戰不只要嚇到觀眾，還要成為觀眾的噩夢，「我要把恐懼植入他們的腦袋裡，然後久久無法散去。」

同樣首度挑戰恐怖片的項婕如，在「祭弒」中飾演鐵齒的大女兒「念琪」，與天心飾演一對關係緊繃的母女，兩人有不少「相愛相殺」的對手戲。她形容，天心私下其實是個能量滿滿的大E人，但一進入拍攝狀態卻能瞬間切換成壓抑無力的母親，「上一秒情緒爆發，下一秒又聊起哪家東西好吃，情緒收放自如的，真的好厲害，我在她身上學到不少小撇步」。

此外，自認膽小的項婕如為接拍鬼片做足準備，開拍前特地拜拜求護身符，每天下戲還會燒聖木、鼠尾草淨化。不料拍攝現場仍發生難以解釋的插曲。她透露，某天在老公寓拍攝一場家景時，攝影師驚稱鏡頭後方出現「怪影」，但回放畫面卻毫無異狀，詭異現象令在場的人都不寒而慄。

電影「祭弒」劇情描述賭債纏身的振凱（莊凱勛飾）帶著妻子南湘（天心飾）一家七口匆忙搬家，卻仍躲不過嗜血債主的糾纏。走投無路之下，振凱重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢獻祭換取橫財。隨著錢財入袋，厄運卻接踵而來，全家人陸續出事。大女兒念琪（項婕如飾）的同學小拓（曹佑寧 飾）出身宮廟，繼承母親靈媒體質，一眼看穿她背後纏繞的怨念。正當小拓試圖介入驅邪，才驚覺這場血祭藏著更可怕的祕密。

天心、項婕如「祭弒」首演母女，上演「相愛相殺」對手戲。（圖／威視電影提供）