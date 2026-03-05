潘越雲曝真實生活狀態 寒流海邊薄紗上陣畫面超空靈

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
潘越雲馬春發單曲外加宣布下半年啟動「45周年巡演」。(圖／雲璽工作室提供)
台灣歌手潘越雲出道45年的，樂迎新挑戰，為自己的新歌「我和我自己」獻出MV執導處女秀， 為了呼應歌詞的孤獨感，潘越雲特別帶著團隊前往北海岸海邊拍攝，寒流中僅穿著一襲單薄輕盈的薄紗便直面寒風入鏡，只為了完美呈現出與世隔絕的空靈美感。

向來低調神祕感的潘越雲首度把內心世界透過歌曲披露，並將平時「安於孤獨、擁抱孤獨、享受孤獨」的生活狀態濃縮成歌詞結合爵士旋律，成就了這首極度私密、極度誠實的音樂作品，向自己也向聽眾交出一份走過近半世紀歌唱人生的心靈告白。

她形容「孤獨於我，像呼吸一樣自然」，「孤獨」內化為一種傍身的力量，更當成日常處世的人生哲學，「能內化孤獨並與之共處，無論何時何地，心靈都不會匱乏，成了我最大的底氣、最堅實的依靠，而非向他者求、向外求。專注自我，是我樸素的人生觀。」她享受孤獨，平時在家最大的休閒就是「與貓對話」、「與自己對話」，更打趣笑說：「我的『孤獨耐性』指數很高，一個人吃飯、看電影都是家常便飯，極為自在！」

她喜愛大海，傍海而居，嚮往海天遼闊悠遠、置身其中的感覺，她表示：「遠離塵世喧囂，與自己對話，與無限的空間相融，是最真實的生活狀態和自由。單色調、蕭瑟清冷、無聲鋪陳、舊夢般的意境符合我心中『我和我自己』的氛圍與質感。」

潘越雲計畫於下半年正式啟動出道45周年巡迴演唱會，她興奮表示：「期待在不久的未來帶著這些新的作品站上舞台，與歌迷再次聚首分享這些年做音樂的感動及初衷。」

潘越雲赴北海岸拍攝MV，以薄紗上陣。(圖／雲璽工作室提供)
