戰火升溫 黃立成玩幣傳慘賠7400萬 自嘲自己剪髮省錢

記者廖福生／綜合報導
黃立成坦言為了省錢，自己剪頭髮。(取材自Threads)
近年積極投入加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，曾被外界形容為幣圈傳奇人物。然而，隨著美伊戰事升溫，市場震盪加劇，以太幣在48小時內重挫近9%，也讓他的投資狀況再度成為焦點。外傳他近半年於幣市交易累積虧損已超過7400萬美元，引發熱議。

面對市場波動，黃立成並未正面回應虧損傳聞，反而在社群平台發文自嘲：「自己剪頭髮省下了一筆錢，準備用這筆錢做多以太幣。」他還將這種省錢方式戲稱為專屬的「作弊密技(Cheat code)」。隨後，他又在Threads上以同一張照片發文，用台語寫道：「自己剪頭毛，省下的錢可以帶女生吃飯看電影。」幽默語氣讓不少網友笑翻。

日前黃立成曾在去中心化交易平台Hyperliquid投入24.5萬美元買進以太幣，卻適逢美國與以色列對抗伊朗的局勢升高，導致幣價快速下滑。自2025年10月市場多次崩跌以來，他已累計遭遇145次清算。不過，他似乎並未打算止損，仍持續持有ETH多單。

除了幣圈操作，黃立成也長期投入台灣電影市場。近日他公開自己參與投資的國片成績，自2011年的「賽德克·巴萊」起，到目前熱映中的「功夫」，累計共14部作品，其中有9部呈現虧損。對於近期賀歲片「功夫」評價兩極，他坦言「應該會賠」，但仍強調力挺國片，直言：「我支持國片！加油！」相關發言也吸引不少網友留言表示佩服。

