蔡瑞雪被爆不倫 發聲明切割「凱文」：他分居中

記者趙大智／即時報導
蔡瑞雪如今模樣跟過往差很多。（取材自Instagram）
29歲「北一女神」蔡瑞雪被「鏡週刊」拍到跟人夫、時尚KOL凱文不倫戀，沉默一天，她委託律師發出聲明，澄清與凱文只是一般朋友，且對方告知與配偶已是分居狀態。

謹代本所當事人蔡瑞雪女士，聲明如下：

一、 本人與王先生係於2025年11 月間經由朋友介紹而認識，平時僅為一般朋友關係往來。當時王先生曾向本人表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。

二、然而，媒體報導及網路流傳之討論內容中所描述之特定情節，與事實並不相符，純屬臆測及不實謠言。相關未經查證之不實內容散布及轉載，業已對本人名譽及相關人士造成嚴重傷害。

三、本人一向珍惜自身形象與演藝工作，亦理解媒體及社會大眾對公眾人物的關注。對於本事件引發之討論與關心而佔用社會公共資源，本人深感抱歉。未來亦將更加謹言慎行，並持續專注於自身之演藝工作與專業發展。

四、同時，本人亦誠摯期盼外界能以理性與尊重之態度看待本事件，勿再散布或轉傳不實內容，亦勿以不理性之言詞進行謾罵或不當影射。惟若仍有不實言論之持續散布，致侵害本人名譽之情形，本人將蒐集相關證據後，並依法提起民、刑事訴訟，以維權益。

五、本人再次感謝媒體及社會大眾的關心與理解，除本次聲明外，將不再就本事件另行應。」

