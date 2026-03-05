我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

許維恩罹癌切雙乳重建 老公術後目睹左乳全黑噴淚

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許維恩(左起)確診罹癌後，還是照常和老公王家梁、女兒一起出遊。(圖／維恩原創提供)
許維恩(左起)確診罹癌後，還是照常和老公王家梁、女兒一起出遊。(圖／維恩原創提供)

44歲許維恩40歲那年與王家梁結婚，為了懷孕歷盡艱辛，終於在2023年6月生下女兒「忒忒」，目前2歲。產後近3年未健檢，不料去年一檢查就發現左乳罹患乳癌，在醫師評估後決定雙乳切除，11小時的手術中，除了切除也同時重建。是否會怨「為何是我」？許維恩搖頭：「能及早發現，很感恩。」

許維恩術後雖未化、放療，但服用荷爾蒙藥物後停經，提早進入更年期。她現在仍在適應「新的自己」，但讚嘆醫療的進步，由於動的是微創手術，傷口不大，使用液體真皮，也讓乳房外觀跟以往差不多，她說：「我跟醫生說自己年紀大了，無法負荷太大的，就照我身形比例做吧。」因為之前哺乳關係有點下垂，術後變得較挺、較飽滿。

許維恩有問王家梁：「還可以嗎？」他回答：「哇，好大喔。」但更關心她會不會不舒服。許維恩都看在眼裡，透露手術隔天一早，腫瘤科、神經內科、整形外科醫生到場會診，王家梁瞄見她左乳整個瘀青，難受到開始噴淚，許維恩當場也只能對他說：「我還躺在這，你不要給我哭喔。」王家梁於是跑到病房外繼續哭。

許維恩去年健檢，一開始只發現胸部有良性腫瘤，當時被告知3個月後追蹤即可，但她拖到6個月後才去檢查，就被說「妳怎麼現在才來，變惡性了」。許維恩大驚失色，就到林口長庚做穿刺及核磁共振，最後確診左乳罹一期惡性腫瘤，約3公分大，右乳則有3顆良性腫瘤。許維恩說，由於單邊切除不但要做化、放療，治療時間也較長，加上右乳的腫瘤也可能癌化，為一勞永逸，很快決定雙乳切除。

世報陪您半世紀

上一則

51歲周迅爆新戀情牽手紫衣神秘男 網驚：是嫩版梁朝偉

下一則

梅姨驚喜獻聲「狸想世界」 對河狸感興趣爽快答應

延伸閱讀

吉林63歲婦產女「癌逝獨子回來了」 網友：卵子哪來？

吉林63歲婦產女「癌逝獨子回來了」 網友：卵子哪來？
許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」
溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌

溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌
醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤

醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成