許維恩罹癌切雙乳重建 老公術後目睹左乳全黑噴淚

許維恩(左起)確診罹癌後，還是照常和老公王家梁、女兒一起出遊。(圖／維恩原創提供)

44歲許維恩40歲那年與王家梁結婚，為了懷孕歷盡艱辛，終於在2023年6月生下女兒「忒忒」，目前2歲。產後近3年未健檢，不料去年一檢查就發現左乳罹患乳癌，在醫師評估後決定雙乳切除，11小時的手術中，除了切除也同時重建。是否會怨「為何是我」？許維恩搖頭：「能及早發現，很感恩。」

許維恩術後雖未化、放療，但服用荷爾蒙藥物後停經，提早進入更年期。她現在仍在適應「新的自己」，但讚嘆醫療的進步，由於動的是微創手術，傷口不大，使用液體真皮，也讓乳房外觀跟以往差不多，她說：「我跟醫生說自己年紀大了，無法負荷太大的，就照我身形比例做吧。」因為之前哺乳關係有點下垂，術後變得較挺、較飽滿。

許維恩有問王家梁：「還可以嗎？」他回答：「哇，好大喔。」但更關心她會不會不舒服。許維恩都看在眼裡，透露手術隔天一早，腫瘤科、神經內科、整形外科醫生到場會診，王家梁瞄見她左乳整個瘀青，難受到開始噴淚，許維恩當場也只能對他說：「我還躺在這，你不要給我哭喔。」王家梁於是跑到病房外繼續哭。

許維恩去年健檢，一開始只發現胸部有良性腫瘤，當時被告知3個月後追蹤即可，但她拖到6個月後才去檢查，就被說「妳怎麼現在才來，變惡性了」。許維恩大驚失色，就到林口長庚做穿刺及核磁共振，最後確診左乳罹一期惡性腫瘤，約3公分大，右乳則有3顆良性腫瘤。許維恩說，由於單邊切除不但要做化、放療，治療時間也較長，加上右乳的腫瘤也可能癌化，為一勞永逸，很快決定雙乳切除。