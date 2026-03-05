沈玉琳罹癌7個月後4節目復工 曝財產妻女2輩子花不完

我的頻道

記者葉君遠／綜合報導
沈玉琳大病後首露面，還擺出招牌手勢。(記者王聰賢／攝影)
沈玉琳大病後首露面，還擺出招牌手勢。(記者王聰賢／攝影)

沈玉琳罹血癌病後七個月奇蹟回歸，聲音沙啞、剪一個精神髮型，復工後四個節目一個不減，他說，自己得的是血液疾病，不是肝病，如今已跟正常人無異，回想入院時曾沮喪到查「如何面對死亡」，檢視財產後，精打細算可以讓妻女兩輩子花不完。

他重返舞台，第一個通告給了公視台語台新節目「黑白威廉Fighting」，體重已比暴瘦時回胖10公斤，神采奕奕但聲音極度沙啞，他解釋，「化療後每個人的症狀不同，我是掉髮和喉嚨黏膜受損，但頭髮已經長回來了，聲音的部分，過幾天慢慢會恢復」。

沈玉琳笑說，「很多人看我回來工作，都跟我說『你要錢不要命呀』，但我得的是血液疾病，指數已跟正常人無異了」，白血病有很多型，沈玉琳這種算基因變異，不須做骨髓移植，他也曾求教於醫師，什麼原因造成這個病，「醫生回我原因不明」。

他說，細胞分裂過程中會有些突變，在每個人身上累積下會發展成不同的病症，「我想知道是壓力、還是勞累變成血癌，醫生要我不要探究，這是一種隨機事件，現在檢測的結果是零，未來要靠免疫系統殺死突變細胞，必須重營養和運動」。

他住院醫藥費高昂，「我年輕時很討厭人家情勒，偏偏很多朋友做保險，來跟我推銷，所以我買了很多，這次生病，我突然很謝謝他們，因為病房一晚要2萬5000(台幣，下同)，一般人根本住不起，我把過去的保險拿出來算一算，一天可以拿3萬，付病房錢後甚至倒賺5000」。

沈玉琳遇到兩件荒謬的事，「以前看人家癌症吃偏方、靠民俗療法覺得不可思議，但自己生病之後，一堆人寄各種奇怪的破解癌症方法，看久了竟然開始相信，最後我連符水都喝了」，此時竟還有人跑來跟他借錢，「炒股失敗的朋友，說反正我的錢以後也用不著，不如借給他，真的氣死」。

吉林63歲婦產女「癌逝獨子回來了」 網友：卵子哪來？

鬼門關走一圈 沈玉琳罹血癌半年削瘦亮相 聲音極沙啞

吃優格+肉類 67歲癌末男照吃照睡沒顧慮

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

