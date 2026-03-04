陳意涵獲讚「淚之女王」 哭戲不流鼻涕超美

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
陳意涵自豪最拿手的是哭戲。（記者林士傑／攝影）
陳意涵自豪最拿手的是哭戲。（記者林士傑／攝影）

台灣女星陳意涵主演的「陽光女子合唱團」票房突破7億台幣(約2206萬美元)，刷新台片影史新紀錄，她在片中和女兒被迫分離的哭戲感人至深，「淚之女王」當之無愧。對於哭戲，她自豪地表示：「我哭得很美，不會流鼻涕。」但她也回憶新人時期，因無法拿捏情感遭導演嚴厲批評，甚至被丟過菸盒及拖鞋。

陳意涵分享，「陽光女子」上映時，首周場次少，戲院裡只有零星觀眾，她坦言內心有些擔憂：「那時候真的有想說，糟了。」如今票房已破7億元大關，但她對於「票房冠軍」反而顯得異常冷靜：「我沒有想過會有這一天。」

如今被譽為「哭戲教科書」的她，坦言過去曾是一滴眼淚都掉不下來的新人，甚至為了一場戲連續3天吃不下飯、胃痛不已。直到一位前輩提醒她：「橡皮筋一直拉會鬆掉，情緒拉太緊等開拍就沒有東西了。」那一刻，她才真正學會「放手」。

陳意涵也分享家庭生活趣事，大讚女兒是「吃貨」，一支冰就能化解世界末日；老公則是典型黑臉，一旦嚴厲，孩子就會害怕。她笑說，兒子只愛吃白飯，而女兒則會因為「吃這個會變漂亮」而願意嘗試。「他們4歲就有同儕壓力，兒子會因為同學都在吃而把不愛的食物吃下去。」

對於人生感悟，陳意涵提到在「陽光女子」合作的翁倩玉曾對她說：「做人一定要沉得住氣，才能站得直。」她恍然大悟說：「我們花5年學講話，卻要花一輩子學閉嘴。」更笑說想把這句話當作墓誌銘。

陳意涵陳被譽為「哭戲教科書」，坦言過去曾是一滴眼淚都掉不下來的新人。(記者林士傑...
陳意涵陳被譽為「哭戲教科書」，坦言過去曾是一滴眼淚都掉不下來的新人。(記者林士傑／攝影)

