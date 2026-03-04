柳演錫元宵登台「比愛心」直呼湯圓真好吃

柳演錫應景吃起湯圓。(記者王聰賢／攝影)

韓星柳演錫去年3月首度在台舉辦見面會，相隔1年，他為了新劇「神與律師事務所」再度赴台出席記者會，以一頭捲髮搭配黑色西裝帥氣現身。適逢元宵節，他也應景品嚐主辦單位準備的湯圓，一口下去非常驚豔，用台語喊：「金齁呷（真好吃）！」

柳演錫在記者會上不斷比臉頰愛心、揮手展現親切感，他表示時間飛快，再次見到台灣粉絲真的很榮幸也很開心。這次他在劇中飾演膽小冒失、卻正義感十足的律師，偶然間在昔日女巫使用的「舊巫堂」開了事務所後，開始看得見鬼魂，從此被各種不分男女老少的冤魂附身，他也因此展現不同人物性格樣貌的多元演技，耍狠撒嬌裝可愛樣樣來，在劇中為這些鬼魂委託人伸張正義。

他過往角色多是冷漠淡然，如「現在撥打的電話」霸道總裁「白司彥」，或是「機智醫生生活」的「安政源」，這次挑戰搞笑又膽小的律師一角，柳演錫笑說，最大的挑戰是被不同人附身，其中一集被「偶像靈魂」占據身體，他豁出去大跳女團舞，「我平常是演員，不會做這種事，所以對我來說很有挑戰性」。

台灣是亞洲宣傳首站，剛好遇上元宵節，而南韓 也同樣過元宵，柳演錫分享：「我們通常會祈禱全家平安幸福，大家也會聚集在一起吃吃東西，講些吉祥話，還會把花生、核桃的外殼敲碎，象徵把不好的霉運消除掉。」

柳演錫為劇做了不少功課，包括找南韓巫師學習相關知識，也讓他對鬼神有新體悟。是否相信鬼神存在？他說：「我沒有實際看過鬼，不過一些聲音或是氣息我好像還是有感應的，我為了這部作品有去拜訪南韓的巫師，對鬼神更加理解，也因此不會否定祂們的存在。」

韓星柳演錫昨來台為新戲「神與律師事務所」宣傳。(記者王聰賢／攝影)