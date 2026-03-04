我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

柳演錫元宵登台「比愛心」直呼湯圓真好吃

記者梅衍儂／綜合報導
柳演錫應景吃起湯圓。(記者王聰賢／攝影)
柳演錫應景吃起湯圓。(記者王聰賢／攝影)

韓星柳演錫去年3月首度在台舉辦見面會，相隔1年，他為了新劇「神與律師事務所」再度赴台出席記者會，以一頭捲髮搭配黑色西裝帥氣現身。適逢元宵節，他也應景品嚐主辦單位準備的湯圓，一口下去非常驚豔，用台語喊：「金齁呷（真好吃）！」

柳演錫在記者會上不斷比臉頰愛心、揮手展現親切感，他表示時間飛快，再次見到台灣粉絲真的很榮幸也很開心。這次他在劇中飾演膽小冒失、卻正義感十足的律師，偶然間在昔日女巫使用的「舊巫堂」開了事務所後，開始看得見鬼魂，從此被各種不分男女老少的冤魂附身，他也因此展現不同人物性格樣貌的多元演技，耍狠撒嬌裝可愛樣樣來，在劇中為這些鬼魂委託人伸張正義。

他過往角色多是冷漠淡然，如「現在撥打的電話」霸道總裁「白司彥」，或是「機智醫生生活」的「安政源」，這次挑戰搞笑又膽小的律師一角，柳演錫笑說，最大的挑戰是被不同人附身，其中一集被「偶像靈魂」占據身體，他豁出去大跳女團舞，「我平常是演員，不會做這種事，所以對我來說很有挑戰性」。

台灣是亞洲宣傳首站，剛好遇上元宵節，而南韓也同樣過元宵，柳演錫分享：「我們通常會祈禱全家平安幸福，大家也會聚集在一起吃吃東西，講些吉祥話，還會把花生、核桃的外殼敲碎，象徵把不好的霉運消除掉。」

柳演錫為劇做了不少功課，包括找南韓巫師學習相關知識，也讓他對鬼神有新體悟。是否相信鬼神存在？他說：「我沒有實際看過鬼，不過一些聲音或是氣息我好像還是有感應的，我為了這部作品有去拜訪南韓的巫師，對鬼神更加理解，也因此不會否定祂們的存在。」

韓星柳演錫昨來台為新戲「神與律師事務所」宣傳。(記者王聰賢／攝影)
韓星柳演錫昨來台為新戲「神與律師事務所」宣傳。(記者王聰賢／攝影)

柳演錫用台語說「真好吃」。（記者王聰賢／攝影）
柳演錫用台語說「真好吃」。（記者王聰賢／攝影）

南韓

「蜜桃」李麗珍60歲 凍齡驚豔小紅書

戲說從頭／演「純真年代」 甩甜妹標籤 孫千哭上熱搜

元宵節「吃湯圓不長肉」 營養師揭3原則
觀影說劇╱柳演錫扮通靈律師 多重「附身」考驗演技
「女神降臨」本尊現身 文佳煐看到這影片當場激動哭了
NCT WISH竟會諧音哏拜年…他說這一句「全場媒體驚呼」

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘