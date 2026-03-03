「烏龍代班」意外出道 比莉憶秀場糗事：鞋飛進客人菜中

比莉(左)上胡瓜主持的YT節目「下面一位」。(圖／下面一位提供)

胡瓜開設Youtube頻道「下面一位」，最新一集邀請到樂壇傳奇比莉，兩人至少有20多年沒見面，一碰面就開啟話匣子根本聊不完，感慨表示即便這麼久沒見，彼此都沒有什麼改變，過往在秀場的經典回憶馬上浮現。

比莉當年剛從美國回台，某個電台主持人因為不會跳舞，於是拜託比莉代打上節目打歌，第一個上的節目是張小燕的「綜藝一百」，她原本一再推拖，最後還是硬著頭皮接了，沒想到演出結束榮獲好評，所有公司都來找她，更獲得張小燕賞識，安排她每周教大牌歌星跳舞，令她受寵若驚。

而成為歌手的契機竟也是因為烏龍代班，當時比莉還在念書，每天揹著書包去看合唱團表演，領班看她樣子很洋派，就叫她上去唱歌，比莉也因為膽子大沒在怕就跑上台，卻沒有第二首歌可以拿得出手，但領班欣賞她很有勇氣，讓她到閣樓照著譜練習，那裡是她成為歌手的一個起點。

兩人在秀場也合作過許多次，比莉回憶以前表演時，鞋子一定要穿綁帶的，曾經她的舞者就沒聽從建議，結果舞跳到一半鞋子甩出去，空降到客人的餐點上，嚇得比莉當場臉都綠掉。而她也回憶以前自己表演完，都會趕快到觀眾席接著看表演，因為每天的演出都是無腳本，現場臨時發揮的，笑話都非常有趣，不想錯過，胡瓜也表示，現在的基本功力真的都是過去秀場磨練出來的，兩人談笑風生，細數以前回憶，真的三天三夜也說不完。