我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

「烏龍代班」意外出道 比莉憶秀場糗事：鞋飛進客人菜中

記者林怡秀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
比莉(左)上胡瓜主持的YT節目「下面一位」。(圖／下面一位提供)
比莉(左)上胡瓜主持的YT節目「下面一位」。(圖／下面一位提供)

胡瓜開設Youtube頻道「下面一位」，最新一集邀請到樂壇傳奇比莉，兩人至少有20多年沒見面，一碰面就開啟話匣子根本聊不完，感慨表示即便這麼久沒見，彼此都沒有什麼改變，過往在秀場的經典回憶馬上浮現。

比莉當年剛從美國回台，某個電台主持人因為不會跳舞，於是拜託比莉代打上節目打歌，第一個上的節目是張小燕的「綜藝一百」，她原本一再推拖，最後還是硬著頭皮接了，沒想到演出結束榮獲好評，所有公司都來找她，更獲得張小燕賞識，安排她每周教大牌歌星跳舞，令她受寵若驚。

而成為歌手的契機竟也是因為烏龍代班，當時比莉還在念書，每天揹著書包去看合唱團表演，領班看她樣子很洋派，就叫她上去唱歌，比莉也因為膽子大沒在怕就跑上台，卻沒有第二首歌可以拿得出手，但領班欣賞她很有勇氣，讓她到閣樓照著譜練習，那裡是她成為歌手的一個起點。

兩人在秀場也合作過許多次，比莉回憶以前表演時，鞋子一定要穿綁帶的，曾經她的舞者就沒聽從建議，結果舞跳到一半鞋子甩出去，空降到客人的餐點上，嚇得比莉當場臉都綠掉。而她也回憶以前自己表演完，都會趕快到觀眾席接著看表演，因為每天的演出都是無腳本，現場臨時發揮的，笑話都非常有趣，不想錯過，胡瓜也表示，現在的基本功力真的都是過去秀場磨練出來的，兩人談笑風生，細數以前回憶，真的三天三夜也說不完。

世報陪您半世紀

上一則

58歲王祖賢頭頂橘子 俏皮變身「卡皮巴拉」

下一則

三級片豔星林雅詩失婚0收入 找工作被騷擾收不雅照

延伸閱讀

昔遭舉報非法演出被禁止入境5年 歌手巫啟賢：我比竇娥還冤

昔遭舉報非法演出被禁止入境5年 歌手巫啟賢：我比竇娥還冤
娛樂／串流新片「降智」…追劇滑手機害的

娛樂／串流新片「降智」…追劇滑手機害的
楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂
台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套