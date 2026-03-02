假離婚真切割？台男星宥勝與前妻同行滑雪洩行蹤

宥勝（右)雖爆出性騷擾且外遇，但妻子林慈惠仍一路力挺。(取材自臉書)

43歲台灣男星宥勝 因性醜聞死心離開演藝圈，與老婆慈惠雖屢傳離婚，但遭疑是為團購事業切割。3周前有網友曝光一段滑雪影片，公開表示「謝謝我的好兄弟宥勝，帶我踏進滑雪的世界」，其中也包括外傳的「前妻」慈惠。

據「鏡週刊」報導，有目擊者指宥勝和慈惠今年1月中到日本越後湯澤滑雪，滑雪裝備加上天寒，可以包緊緊不受側目，但仍被眼尖者認出。

宥勝因對女助理跨坐、強吻等強制猥褻行為，遭法院判刑8個月，緩刑5年並需向國庫支付200萬元。他於2025年初履行完畢並一度傳出復出計畫，卻遭社會輿論強力抵制，隨後宣布退出演藝圈，更一度傳出與妻子慈惠離婚、全家搬離中部。

慈惠昔為宥勝貼身助理，成為夫妻前後，對他總是無盡包容，除了曾以妻子身分與受害者溝通，更在宥勝試圖復出之際，發聲「愛能超越一切」，即使婚變傳聞延燒，她也曾在父親節分享孩子畫作。

宥勝雖已在社群斷聯蒸發，但慈惠沒有，她今年2月透過社群媒體 首度揭露搬家後的心境，證實已在新的城市重新開始。而媒體總從她的字句中揣測離婚與否，像玩猜謎一般。如今兩人同遊滑雪，是否真已簽字離婚，或是營造離婚假相都無從得知。宥勝前經紀人日前對此表示：「他們已離開公眾視野了不是嗎？」並不清楚他倆目前最新狀況。

早在2025年12月，慈惠在43歲生日當天便發文感嘆：「在新的城市開啟新的生活。」她回憶離開原住處前，正好遇上木屋周遭稻田的收割，彷彿象徵著一段生命週期的圓滿結束。面對搬遷，她坦言有許多不捨，尤其是對土地與自然環境的依戀，但仍堅定表示：「再多的捨不得，都還是必須順著流動，放下，然後前進。」

當時的文字中，她雖然未正面回應與宥勝的婚姻狀態，但語氣充滿平靜，並強調「未來的一切無法預期，但相信都會越來越好」，感謝家人與朋友的關心。