47歲吳辰君低調移居杜拜3年 天天盯著兒女學中文

記者趙大智╱綜合報導
阿布達比清真寺是世界最豪華的清真寺之一，以白色大理石砌成。（圖／Annie提供）
阿布達比清真寺是世界最豪華的清真寺之一，以白色大理石砌成。（圖／Annie提供）

台灣演員吳辰君17歲以電影「警察故事4」出道名列「龍女郎」，也曾在金庸武俠劇「鹿鼎記」飾演雙兒，2012年婚後育有11歲女兒、6歲兒子。由於從小就跑遍全世界，適應力強，從上海移居阿聯酋的杜拜近3年，很享受當地步調，除了跟著兒女學阿拉伯文，也天天盯著他們學中文。

杜拜官方語言是阿拉伯文，但因為有8成的外籍人口，英文更是通用，對47歲的吳辰君來說不是障礙。一對兒女讀的都是國際學校，但她3年來親自買教材教他們ㄅ ㄆㄇ(注音)和中文，剛開始小朋友不解：「為什麼要寫這個啊？」吳辰君抱著長遠心態，視為底線並堅持，如今兒女都很習慣每天上課，交談也都以中文為主。

吳辰君婚後退出演藝圈，專心陪伴兒女長大，因為喜歡親子一塊學習感覺，她也跟著學阿拉伯文，但就沒那麼順利，「寫阿拉伯文很像畫畫，字形有固定寫法，習慣後多少可以猜，但語速就不熟」。在當地買中文書不便，她常聽時事、親子類的Podcast，遇到問題時其實很有用。

家裡訂的是英文報，加上身處中東，吳辰君天天關心國際新聞，像是伊朗內外局勢緊張，兒子伊朗同學的媽媽心情就很低落，另她前年跑到鄰近的埃及跨年，大讚金字塔真的好酷。但真正吸引吳辰君的，是杜拜的步調和民風。

她說：「這裡的人安分守己很禮讓，出入會幫忙拉門並且微笑，並沒有外界以為土豪的誇張行徑，相比下亞洲生活反而比較急又趕，火氣很大。」覺得能在有生之年選擇不同地方生活，真的滿好的。

在吳辰君心目中，老公是顧家好男人，「我個性容易著急，很感謝他包容並讓著我，我們個性很互補，他讓我安心在家當好媽媽陪小孩；有的夫妻喜歡兩人世界，但我們喜歡一家人出遊，所以家庭凝聚力很強」。

美國伊朗最新核談判結束 阿曼外長稱取得重大進展

吳辰君低調移居杜拜3年 親教兒女中文「民風並不土豪」

美國與伊朗第3輪核會談 伊：達成框架協議仍需滿足1前提

是否會支持伊朗？中國外交部：反對使用或威脅使用武力

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

