彭佳慧遭爆踢開罹癌經紀人 被控冷血無情 她回應揭真相

鐵肺歌后彭佳慧。（圖／彭佳慧提供）

金曲歌后彭佳慧和合作12年的經紀人蘇瑩恬拆夥，卻鬧得難看，25日「鏡週刊」報導她在對方罹癌又失業之時，酸她「又沒有小孩賺那麼多錢幹嘛」，讓前經紀人心灰意冷。不過對於種種爆料，彭佳慧現任經紀人左光平也回應了。

彭佳慧和前經紀人蘇瑩恬有過革命情感，卻在事業逐步高升之際，和對方方道揚鑣。鏡週刊指出，蘇瑩恬被診斷出罹患初期癌症 ，但幸運的是病況輕微，也不需要化療，然而就在此刻，彭佳慧卻立刻畫清界線，和她解除合作關係。

此舉讓蘇瑩恬非常傷心，畢竟她陪著彭佳慧走過大起大落，彭佳慧還曾經在演唱會上發下豪語說要養她一輩子。不過也有另一說法指出，彭佳慧認為蘇瑩恬作風保守，沒辦法為她開疆闢土，且她和左光憑合作後，也提出1個月付3萬元的費用給蘇瑩恬，作為顧問費。

對於冷血踢開前經紀人的傳言，彭佳慧現任經紀人左光平表示：「爆料信把不再合作的事情如此扭曲，其實才是讓我們最難過的，我不想說任何傷害彼此的話，也不願意。還是不希望再有惡意挑撥讓事情變壞也變複雜，也從未停止過對恬姐的感謝與敬重。非常遺憾事情變成這樣，謝謝大家的關心。」據悉，彭佳慧並非冷血無情，曾幫蘇瑩恬聯絡醫生、治療事宜，也很關心她的身體狀況。