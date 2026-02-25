「陽光女子合唱團」台票房登頂 安心亞喊片酬不漲價

安心亞因「陽光女子合唱團」讓更多人認識她。（記者王聰賢／攝影）

安心亞演出的「陽光女子合唱團」去年跨年 夜上映，春節 期間持續發威，至今累積超過6.5億元(台幣，以下同，約2075萬美元)佳績，登頂台灣影史票房冠軍。她今日出席捐血活動，開心分享成為「億萬」女星的喜悅，更霸氣保證：「片酬絕對不漲價。」

安心亞擔任公益捐血活動大使，首度體驗捐血。她表示，過去因為很怕針，一直不敢嘗試，這次看著針頭努力克服恐懼，成功捐出250cc。她也分享，捐血前一定要睡飽、吃好，保持健康狀態才能捐血，同時也是提醒自己愛護身體的好方法。

她在「陽光女子合唱團」中飾演受刑人「阿蘭」。該片在情人節 當天以5.4億元(約1724萬美元)成績，打破魏德聖執導的「海角七號」維持18年的紀錄，登頂台灣影史國片票房冠軍，過年期間更開出破億佳績，成為台灣影史首部突破6億元(約1915萬美元)大關的國片。安心亞難掩喜悅表示，很開心、也很幸運能參與這部作品，「現在更愛自己的工作，因為可以帶給大家更多感動。」

如今走到哪都被叫「阿蘭」的她，也分享一段感動故事。有位影迷因媽媽是受刑人，對母親長期心存怨懟，但看完電影後心境出現轉變，開始想與媽媽見面，「能讓觀眾在人生觀上有所改變，真的很棒」。

過年期間，安心亞帶媽媽到台南旅遊，還包了大紅包讓媽媽開心。她笑說：「媽媽一直說『怎麼這麼厚』，但還是收下來了。」孝順的她透露，平時收入都交由媽媽管理，因此也算是「媽媽自己包給自己」。她對今年的期許則是「順其自然」，面對各方邀約不斷，「抱持感恩的心，做自己喜歡的事」。