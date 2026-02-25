我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

「陽光女子合唱團」台票房登頂 安心亞喊片酬不漲價

記者陳穎╱綜合報導
安心亞因「陽光女子合唱團」讓更多人認識她。（記者王聰賢／攝影）
安心亞因「陽光女子合唱團」讓更多人認識她。（記者王聰賢／攝影）

安心亞演出的「陽光女子合唱團」去年跨年夜上映，春節期間持續發威，至今累積超過6.5億元(台幣，以下同，約2075萬美元)佳績，登頂台灣影史票房冠軍。她今日出席捐血活動，開心分享成為「億萬」女星的喜悅，更霸氣保證：「片酬絕對不漲價。」

安心亞擔任公益捐血活動大使，首度體驗捐血。她表示，過去因為很怕針，一直不敢嘗試，這次看著針頭努力克服恐懼，成功捐出250cc。她也分享，捐血前一定要睡飽、吃好，保持健康狀態才能捐血，同時也是提醒自己愛護身體的好方法。

她在「陽光女子合唱團」中飾演受刑人「阿蘭」。該片在情人節當天以5.4億元(約1724萬美元)成績，打破魏德聖執導的「海角七號」維持18年的紀錄，登頂台灣影史國片票房冠軍，過年期間更開出破億佳績，成為台灣影史首部突破6億元(約1915萬美元)大關的國片。安心亞難掩喜悅表示，很開心、也很幸運能參與這部作品，「現在更愛自己的工作，因為可以帶給大家更多感動。」

如今走到哪都被叫「阿蘭」的她，也分享一段感動故事。有位影迷因媽媽是受刑人，對母親長期心存怨懟，但看完電影後心境出現轉變，開始想與媽媽見面，「能讓觀眾在人生觀上有所改變，真的很棒」。

過年期間，安心亞帶媽媽到台南旅遊，還包了大紅包讓媽媽開心。她笑說：「媽媽一直說『怎麼這麼厚』，但還是收下來了。」孝順的她透露，平時收入都交由媽媽管理，因此也算是「媽媽自己包給自己」。她對今年的期許則是「順其自然」，面對各方邀約不斷，「抱持感恩的心，做自己喜歡的事」。

世報陪您半世紀

情人節 春節 跨年

上一則

戲說從頭／「好好」撐起7口之家 梅婷、田雨共譜煙火日常

下一則

舒淇放閃馮德倫 醜表情搞怪自拍 網喊：是真愛

延伸閱讀

觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成

觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成
黑白集／「陽光女子合唱團」勝「功夫」 好片不需政府豢養

黑白集／「陽光女子合唱團」勝「功夫」 好片不需政府豢養
「陽光女子合唱團」登頂台灣影史台片票房冠軍

「陽光女子合唱團」登頂台灣影史台片票房冠軍
台片「陽光女子合唱團」票房破億倒數 觀眾「哭到崩潰離場」

台片「陽光女子合唱團」票房破億倒數 觀眾「哭到崩潰離場」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶