蔡依林唱紅「布拉格廣場」接下星宇航空代言 換上機長制服

蔡依林變身星宇航空機長，帥氣十足。（取材自臉書）

星宇航空 近期動作頻頻，如今再拋震撼彈，宣布開闢首條歐洲直飛航線「台北—布拉格」，24日還率先釋出15秒前導影片暖身造勢。

畫面中驚喜現身的人，正是2003年以「布拉格廣場」紅遍華語樂壇的天后Jolin蔡依林 ，只見她罕見換上機長制服，俐落造型，氣勢十足，不少粉絲直呼：「夢幻連動成真」。

Jolin的「布拉格廣場」當年曾以捷克首都為靈感創作，浪漫旋律與歌詞充滿對歐洲古城風情的想像，成為許多人心中的經典歌曲。只是鮮少人知道，該曲MV並未真正遠赴布拉格拍攝，而是在台灣就地取景完成；其中歌詞提到的「布拉格廣場沒有許願池」更曾掀起討論，讓不少歌迷津津樂道。

這次星宇航空開航布拉格，突發奇想邀來Jolin擔任航線大使，前導影片一上線便引發留言區熱議：「不可能！神曲！」、「彌補當年沒有到布拉格拍MV了」、「機長蔡依林來了」。

而Jolin也於IG同步公開影片，並寫下：「謝謝星宇航空的邀請，讓我再度回到布拉格，23年後重返舊地，哼著一樣的旋律，那位曾對歌德式教堂和許願池充滿幻想的女孩，在音樂盒打開的這一刻，溫柔地被喚醒…；你也曾對布拉格有過屬於你的獨特幻想嗎？」