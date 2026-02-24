我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍手ChatGPT遭封鎖卻未通報 加拿大召見OpenAI高層

期中選舉倒數9個月 民主黨人募款遙遙領先共和黨

蔡依林唱紅「布拉格廣場」接下星宇航空代言 換上機長制服

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡依林變身星宇航空機長，帥氣十足。（取材自臉書）
蔡依林變身星宇航空機長，帥氣十足。（取材自臉書）

星宇航空近期動作頻頻，如今再拋震撼彈，宣布開闢首條歐洲直飛航線「台北—布拉格」，24日還率先釋出15秒前導影片暖身造勢。

畫面中驚喜現身的人，正是2003年以「布拉格廣場」紅遍華語樂壇的天后Jolin蔡依林，只見她罕見換上機長制服，俐落造型，氣勢十足，不少粉絲直呼：「夢幻連動成真」。

Jolin的「布拉格廣場」當年曾以捷克首都為靈感創作，浪漫旋律與歌詞充滿對歐洲古城風情的想像，成為許多人心中的經典歌曲。只是鮮少人知道，該曲MV並未真正遠赴布拉格拍攝，而是在台灣就地取景完成；其中歌詞提到的「布拉格廣場沒有許願池」更曾掀起討論，讓不少歌迷津津樂道。

這次星宇航空開航布拉格，突發奇想邀來Jolin擔任航線大使，前導影片一上線便引發留言區熱議：「不可能！神曲！」、「彌補當年沒有到布拉格拍MV了」、「機長蔡依林來了」。

而Jolin也於IG同步公開影片，並寫下：「謝謝星宇航空的邀請，讓我再度回到布拉格，23年後重返舊地，哼著一樣的旋律，那位曾對歌德式教堂和許願池充滿幻想的女孩，在音樂盒打開的這一刻，溫柔地被喚醒…；你也曾對布拉格有過屬於你的獨特幻想嗎？」

超過300位網友紛紛驚喜留言：「彌補當年沒有到布拉格拍MV」；還說：「布拉格廣場會不會出現許願池呢？」、更有人直呼這一切都太夢幻了。

蔡依林變身星宇航空機長。（取材自臉書）
蔡依林變身星宇航空機長。（取材自臉書）

世報陪您半世紀

星宇航空 蔡依林

上一則

成龍認錯 窒息式教育「逼走房祖名」父子米蘭罕同框

延伸閱讀

年度單曲冠軍出爐…蔡依林太猛 榮登唯一華語女歌手

年度單曲冠軍出爐…蔡依林太猛 榮登唯一華語女歌手
蔡依林「PLEASURE」確定過審 央視肯定：巨蟒象徵生生不息的哲學概念

蔡依林「PLEASURE」確定過審 央視肯定：巨蟒象徵生生不息的哲學概念
金唱片後台最猛驚喜流出 蔡依林、小S、許光漢同框照埋下一步玄機？

金唱片後台最猛驚喜流出 蔡依林、小S、許光漢同框照埋下一步玄機？
南韓金唱片 Jennie奪4獎成大贏家 蔡依林頒獎秀韓文

南韓金唱片 Jennie奪4獎成大贏家 蔡依林頒獎秀韓文

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課