何妤玟赴泰國考頌缽證照 上課全靠英文考驗聽力

記者林怡秀／綜合報導
何妤玟到泰國學習頌缽音療課程。(圖／何妤玟提供)
何妤玟到泰國學習頌缽音療課程。(圖／何妤玟提供)

台灣藝人何妤玟多年來透過瑜伽療癒身心靈，頗有心得，她日前更親赴泰國，考取頌缽證照，她表示最大的挑戰還是語言，因為她在泰國上的頌缽音療師資班老師是英國人，所以上課考試都是全英文，好在她英文底子不錯，還算可以跟上，她也順利考到證照。

近年頌缽相當熱門，因為頌缽不僅可以療癒身心，還能舒緩身體各種不適症狀。何妤玟表示，頌缽主要是藉由音頻讓頭腦放鬆下來，加上聲波的震動來調節身體內的水分，讓身體更平衡，「現代人身心壓力都很大，我自己常常在單純體驗頌缽時，進入很深層放鬆的狀態，也因為親身經驗到這份美好，所以想分享給大家」。

至於為何選擇到泰國上課考證？她說：「我每年都會去不同的國家進修瑜伽跟相關課程，泰國其實瑜伽非常流行，非常國際化，有很豐富的歐美師資培育資源。」也因為她上的頌缽音療師資班老師是英國人，雖然她英文本來就不錯，但因為有很多專有名詞和加上要適應老師的口音，所以必須時刻保持高度專注力，才能理解課程內容。

而她在準備考證前，已經做足充分準備，「我去年一整年都在體驗各式的音療，包括西藏頌缽、水晶缽、銅鑼等不同的樂器，並且充實蠻多科學跟醫學知識的」，如今證照到手，未來她打算結合頌缽音療和瑜伽，來舉辦相關課程和活動。

49歲的何妤玟離婚恢單後積極拓展新領域，不僅推出寫真，前不久更宣布進軍電影圈，客串好姐妹廖家儀首次擔綱製片的電影「空姐復仇記」。而對於2026年的期許，何妤玟說，「單身很多年了，雖然已經學會愛自己，也把自己照顧得很好，如果可以碰到相知相惜的伴侶，還是會覺得不錯。」

泰國

