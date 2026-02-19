舒淇談導演心路：女人心中都住著一個女孩

舒淇憑藉首部自編自導電影「女孩」在2025年於釜山影展奪獎。（圖／甲上娛樂提供）

舒淇 新添了一個身分--導演。2025年9月26日，第一次導演的劇情長片「女孩」，為她摘下第30屆「釜山國際影展」首次設立的主競賽單元釜山獎「最佳導演獎」。在那一刻之前，大部分的人認識的舒淇，就是演員。

電影「女孩」最開始的畫面從天橋開始。（圖／甲上娛樂提供）

導演生涯一起步就直接開掛拿獎。舒淇的演員生涯雖多了點波折流轉，但也沒埋頭寒窗：隻身闖盪香江的第一年就接演了爾冬陞執導的電影「色情男女」，獲得香港電影金像獎最佳女配角和最佳新人兩項大獎；兩年後她憑「洪興十三妹」摘下金馬最佳女配角，2005年「最好的時光」奪金馬影后；至今陸續出任歐洲三大影展評審、也順利拿下奧斯卡評委資格。她在釜山上台時激動落淚：「我是老天爺比較眷顧的那一個。」

這句話她真常說。因為這一切之前，她是一個在家庭暴力陰影下長大的孩子；講得通俗一點，就是地獄開局獨自升級的大女主劇本。網友讚她「傷痕淬煉出的星光」；許多人從她的歷練中得到啟發，視她為正能量女神。「這都是我一路走來的人生路。」舒淇說，「可能是老天爺給我非常好的性格吧！雖然是在這樣子長期的壓力之下長大，但我本身也特別開朗，還蠻容易去轉化不好的負能量。」

一次閒聊間，侯孝賢 建議她試看看做導演的時候，她笑笑、沒放心上；拍「刺客聶隱娘」的時候，侯導又再問了一次：「你寫了沒有？」她大驚：「我以為你在跟我開玩笑的」、「沒事跟妳開什麼玩笑！」這時候，她才真正地開始想自己做一部戲的可能。

舒淇為首部自編自導劇情長片「女孩」投入許多心力，完成她多年夢想。（圖／甲上娛樂提供）

賦予角色靈魂的人

舒淇說，她初與侯孝賢合作時，曾不太確定地問侯導：「我是不是哪裡演得不好？你可以告訴我，我可以改。」「侯導說不是的，如果妳演的就是我想的那個樣子的話，我要妳演來幹嘛？」這一句話她印象深刻、至今受用：演員別想著要達到誰的標準，要的就是純粹的進去了就好。

演員張震(右起)、演員舒淇、導演侯孝賢2012年出席電影「刺客聶隱娘」開鏡。 （本報資料照片）

「侯導給我一個很大的幫助就是：他說，首先人物只要對，這個戲就對了一半。」舒淇說，在劇中演出相當有別以往的負面角色，邱澤 其實是第一個被定下來的演員。「我只是抱著試試看的心態問的」，舒淇坦言交出劇本之後想到可能會被拒絕、心中相當忐忑，「我的想法是：如果是一個有家庭暴力的男人，那個女人又離不開他，首先我希望這個爸爸是長得非常好看的。所以我就是先往帥又有型、戲又好的男演員出發，第一個想到的就是邱澤。他的台語很是那個年代的『氣口』。」

「女孩」導演舒淇(中)、邱澤(右)、9m88。（圖／甲上娛樂提供）

演員到導演，舒淇不覺得太難轉換：「我覺得現在這個年代比較好的就是，更有活力、女生的創作能力也更強了，因為現在的女性更加獨立自主，她們可能會有更多的想法。」她舉例徐靜蕾、楊采妮、以及共演「回魂計」的李心潔都是演而優則導的前輩。」舒淇的語氣像在說要隨意走走看看，「想拍的故事很多，但是真正能完成的、可以突然之間跟我達到一個共鳴的是哪一個，還不知道。」

舒淇將自己醞釀許久的原創故事順利拍出生涯首部編導長片「女孩」。（圖／甲上娛樂提供）

一部半自傳的故事

「其實我壓力都挺大的、都挺緊張的，因為我自己要保持很平靜的外表，不能、也不想給人家有壓力。」舒淇解釋，但在拍9m88送小孩出門後整理家務的長鏡頭時卻破了功，「從背面看她肩膀一鬆下來的時候，我就哭了。那一下我就get到了身為一個母親的責任感有多重，我突然想到，我媽媽當時為什麼要這麼對我？」

那些從未說出口的壓力憋屈在鏡頭的四方框裡、沉默於畫面中堆疊出景深的日常瑣碎物件中，日常平凡得一目瞭然，卻能把一個母親的世界織成一張鋪天蓋地難以呼吸的網。「心裡頭的傷疤是會好的，可是還是會有一天不小心被觸動、還是會被劃開的。」她說。

國際級影后舒淇多了「導演」的新身分。（圖／甲上娛樂提供）

許多人認為「女孩」算是舒淇「半自傳」的故事，因為劇中家庭有酗酒施暴的父親、時代設定在和她成長時期相符的80年代、還有讓人容易聯想她本名的角色名字。是嗎？「基本上除了原生家庭在那種家庭暴力下長大的女孩是跟我真的比較有關係之外，其他全部都是我寫出來的。」舒淇舉例，電影結局在許多人看來是母女的和解，但其實她拍的並不是和解，而是互相質疑，「就像讀同一本書，不一樣的人會有不同的想法；每個人看到、得到的東西不一樣。我希望每一個去看的人，都可以找到他們自己不同的共情點⎯其實我覺得這才是一部電影最廣大的力量。」

這是舒淇的溫柔⎯她把文本的詮釋權交了出來，即使她自己創作的意圖鮮明無比：「每個女人心中都住著一個女孩。這女孩的成長環境非常影響女人未來的路會是怎麼樣？如果是一個心理受創的男/女孩，或許以後可能會走出非常跟我不一樣的路，可能會墮落，也可能會更好，也可能會不斷的將他承受過的事情又放在女兒身上，變成同樣的輪迴。我不想要有這樣的事情繼續發生，所以我就寫了女孩這部戲。」