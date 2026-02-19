結婚7年無子 楊謹華曝22年前早當媽…「孩子的爸」是他

楊謹華（中）、林思廷（左）、詹子萱揭開網紅家庭背後暗流。（圖／晴天影像提供）

新科金鐘視后楊謹華甫摘后冠火速推出最新影集「看看你有多愛我」，劇中她飾演一對雙胞胎姊妹的網紅媽，雖演過不少媽媽角色，這回「一打二」著實不輕鬆，不過她笑曝早在22年前即演過媽，戲裡「孩子的爸」是林佑威，2016年在「新不了情」中還升格當四寶媽，早已「兒女成群」，現實生活中，她與石油 商老公Ben結婚近七年肚皮沒動靜，關於求子，至今沒放棄過。

在「看看你有多愛我」中，楊謹華飾演林思廷與詹子萱的媽媽，演媽不是第一次，卻是難得演出叛逆期少女的媽，回想自己高中時期，她笑言，其實從小到大都算乖乖牌，最叛逆的一次是高中時期和媽媽關係不佳，一次大吵後離家出走，「就是所謂翹家，其實也沒去哪裡，就住同學家」。她說那次的翹家一個禮拜，後來被爺爺找回家。

說起當媽，楊謹華和老公Ben 2018年登記結婚，婚姻將邁入「七年之癢」，她從結婚那一年就想當媽，這些年來她試過各種求子方法，也透過中醫調養身體、調整作息，曾試過晚上10點就寢、清晨5點起床，「持續兩、三個禮拜吧， 真的一整天精神超好」。可惜未能長時間維持早睡早起的生活習慣，一到了拍戲期，就又打回原形。她至今未能如願圓媽咪夢，但從沒放棄過求子，「我一直維持身體狀態，就是想要自己生。」也從沒考慮過領養或出國尋代理孕母 。