我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

一度憂鬱厭食、暴食 Janet曝曾痛苦3年「邊哭邊吃」

記者李姿瑩╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Janet分享自己的成長歷程。（記者沈昱嘉／攝影）
Janet分享自己的成長歷程。（記者沈昱嘉／攝影）

曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，全方位女星謝怡芬Janet，日前受邀上「話時代人物」節目，分享自己的成長歷程。

擁有高學歷又多才多藝的她，因為在台灣街頭被相中拍廣告，人生方向急轉彎。當她確定接下內衣廣告時，媽媽第一反應是「妳是不是被騙了」，後來廣告有點紅，接到很多經紀和試鏡的邀約，就從開啟Janet的演藝之路。

螢光幕外的Janet，也有過很深的低潮。當模特兒有身材壓力，讓她曾經歷三年憂鬱症、厭食與暴食症的痛苦，「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己」，直到心理治療、團體支持與獨自旅行，才找回健康的日常。

Janet後來在演藝圈也有多元發展，最近知名作品，是在「零日攻擊」影集中演出總統的角色王明芳，她為了詮釋好領導者的氣場，研究各國女性政治人物，在節目上也秀出她的角色筆記本，用自己熟悉的英文，以顏色區分台詞難度、情緒層次與角色關係，展現十足的敬業與努力。

近來她給自己人生新挑戰，前去好萊塢面試，從零開始敲門。她笑說不管是門、窗戶還是挖個洞，「只要能進去，我都可以爬」。如今她是兩個孩子的母親，與老公有高度默契，讓自己維持家庭與事業的平衡。

好萊塢 憂鬱症

上一則

「玩命關頭」男星東尼嘉罹癌暴瘦 一度誤傳是愛滋

下一則

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

延伸閱讀

好市多會員隱藏福利：遠距看診29元 可預約72元基本健檢

好市多會員隱藏福利：遠距看診29元 可預約72元基本健檢
好市多隱藏版會員福利 29美元就能線上看醫師

好市多隱藏版會員福利 29美元就能線上看醫師
紅包不是1萬6…小S贈典Lu台幣10萬大紅包 寫滿愛妻守則

紅包不是1萬6…小S贈典Lu台幣10萬大紅包 寫滿愛妻守則
小S的祝福紅包曝光 她提醒陳漢典和Lulu「錢各自管好」

小S的祝福紅包曝光 她提醒陳漢典和Lulu「錢各自管好」

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F