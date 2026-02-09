一度憂鬱厭食、暴食 Janet曝曾痛苦3年「邊哭邊吃」

Janet分享自己的成長歷程。（記者沈昱嘉／攝影）

曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，全方位女星謝怡芬Janet，日前受邀上「話時代人物」節目，分享自己的成長歷程。

擁有高學歷又多才多藝的她，因為在台灣街頭被相中拍廣告，人生方向急轉彎。當她確定接下內衣廣告時，媽媽第一反應是「妳是不是被騙了」，後來廣告有點紅，接到很多經紀和試鏡的邀約，就從開啟Janet的演藝之路。

螢光幕外的Janet，也有過很深的低潮。當模特兒有身材壓力，讓她曾經歷三年憂鬱症 、厭食與暴食症的痛苦，「邊哭邊吃、邊看著馬桶說我好想把它吐掉，吃完就很討厭自己」，直到心理治療、團體支持與獨自旅行，才找回健康的日常。

Janet後來在演藝圈也有多元發展，最近知名作品，是在「零日攻擊」影集中演出總統的角色王明芳，她為了詮釋好領導者的氣場，研究各國女性政治人物，在節目上也秀出她的角色筆記本，用自己熟悉的英文，以顏色區分台詞難度、情緒層次與角色關係，展現十足的敬業與努力。

近來她給自己人生新挑戰，前去好萊塢 面試，從零開始敲門。她笑說不管是門、窗戶還是挖個洞，「只要能進去，我都可以爬」。如今她是兩個孩子的母親，與老公有高度默契，讓自己維持家庭與事業的平衡。