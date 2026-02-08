稱「靠臉吃飯」 陳珮騏拍戲加買毀容險

我的頻道

記者趙大智╱綜合報導
為預防拍戲意外，陳珮騏說，她早早就買了很多高額保險。(記者王聰賢／攝影)
民視8點檔發生工安意外引起輿論關注，三立台「百味人生」主演陳珮騏說，她早早就買了很多高額保險，連「毀容險」都加買。

陳珮騏直言靠臉吃飯，她曾因拍戲差點讓臉出現大片傷痕，因此10年前就另保「毀容險」，幸好至今沒用過。

前陣子有場戲被要求公主抱，她當場拒絕：「我們是演員，不是特技演員！」陳珮騏坦言：「看過太多女演員被摔下來。」要是自己摔傷，她沒有家人照顧，連吃飯、洗澡都有困難。

另一名主演謝承均過去掉懸崖的戲拍太多，最恐怖回憶是在風浪非常大情況下跳進大海裡游泳，早年拍「意難忘」時，也不慎被踢到眼角，縫了4針。江國賓近日看到新聞，當下心情非常難過，直到知道那位替身演員蘇德揚已出院才安心，他呼籲大家都要小心。

37歲替身演員蘇德揚拍民視8點檔「豆腐媽媽」墜樓重傷，未婚妻Rena召開記者會控訴，雙方說法不一。勞動部調查後發現，現場未確實採取防墜落措施，違反職業安全衛生設施規則；另也查出未幫替身演員投保勞工保險及勞工職業災害保險，依法將處以罰鍰。

蘇德揚從ICU、普通病房一路待17天，雖已出院，但Rena透露他最新病情「因頭部重擊後的劇痛醒來，腦袋如同脆弱豆腐」，前一篇發文也疑惑為何要她發文民視才肯回應。關於兩方在保險方面的認知落差，劇組「萬星傳播」聲明，皆有幫演員投保雇主意外責任保險，沒保其他險是因為替身的流動性太高。

民視則回應，會和「萬星傳播」共同負起應負責任，虛心接受所有指正。

蘇德揚因拍戲受重傷。(圖／蘇德揚未婚妻Rena提供)
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

