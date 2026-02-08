稱「靠臉吃飯」 陳珮騏拍戲加買毀容險

為預防拍戲意外，陳珮騏說，她早早就買了很多高額保險。(記者王聰賢／攝影)

民視8點檔發生工安意外引起輿論關注，三立台「百味人生」主演陳珮騏說，她早早就買了很多高額保險 ，連「毀容險」都加買。

陳珮騏直言靠臉吃飯，她曾因拍戲差點讓臉出現大片傷痕，因此10年前就另保「毀容險」，幸好至今沒用過。

前陣子有場戲被要求公主抱，她當場拒絕：「我們是演員，不是特技演員！」陳珮騏坦言：「看過太多女演員被摔下來。」要是自己摔傷，她沒有家人照顧，連吃飯、洗澡都有困難。

另一名主演謝承均過去掉懸崖的戲拍太多，最恐怖回憶是在風浪非常大情況下跳進大海裡游泳，早年拍「意難忘」時，也不慎被踢到眼角，縫了4針。江國賓近日看到新聞，當下心情非常難過，直到知道那位替身演員蘇德揚已出院才安心，他呼籲大家都要小心。

37歲替身演員蘇德揚拍民視8點檔「豆腐 媽媽」墜樓重傷，未婚妻Rena召開記者會控訴，雙方說法不一。勞動部調查後發現，現場未確實採取防墜落措施，違反職業安全衛生設施規則；另也查出未幫替身演員投保勞工保險及勞工職業災害保險，依法將處以罰鍰。

蘇德揚從ICU、普通病房一路待17天，雖已出院，但Rena透露他最新病情「因頭部重擊後的劇痛醒來，腦袋如同脆弱豆腐」，前一篇發文也疑惑為何要她發文民視才肯回應。關於兩方在保險方面的認知落差，劇組「萬星傳播」聲明，皆有幫演員投保雇主意外責任保險，沒保其他險是因為替身的流動性太高。