動作戲經驗多 鄭伊健透露：吊鋼絲很危險

鄭伊健 、婁峻碩、李李仁、李霈瑜主演的Netflix「百萬人推理」即將上線，劇中動作戲多，而拍過多齣古惑仔系列電影的鄭伊健可說經驗豐富。剛巧台灣8點檔發生工安意外，也認為台灣跟香港 的防護差不多，但導演最大，必須要安排妥當。

鄭伊健出席上線記者會，透露以前為了動作戲，有上專門訓練班，上場時要放緩衝衣物在衣褲裡，認為吊鋼絲很危險，但現在已不流行。婁峻碩這回拍「百萬人推理」，防護措施很多，也會繫上安全繩。有場戲是他跟蔡凡熙從大橋階梯上一路滑下，其實現場布滿鋼絲，都有拉繩控制演員方向，就算是摔下來畫面也是靠剪接。

李李仁曾說過就是衝鄭伊健接拍此劇，還說兒子「李小龍 」從小就愛看「古惑仔」，所以他算是替兒「追星成功」，不忘跟鄭伊健要簽名，並鄭重表示「你的作品不只影響我們這一代，還有下下一代。」

由於鄭伊健講話有香港腔，李李仁為了完美，甚至背住他所有台詞，才好做各種反應。有意思的是，鄭伊健片中的聲音其實幕後配音是Darren（邱凱偉），導演蘇文聖透露，原本想找的是「古惑仔」的前輩，但對方因年紀大了聲音不再年輕，後來聲音指導推薦Darren，沒想到效果讓人驚艷，十分像鄭伊健本人聲音。