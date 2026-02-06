我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

都遇喪女痛… 白冰冰安慰S媽 喊話具俊曄：不能傷心下去

記者葉君遠╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白冰冰和S媽保持聯絡，兩人都遭遇痛苦的喪女之痛。（圖／民視提供）
白冰冰和S媽保持聯絡，兩人都遭遇痛苦的喪女之痛。（圖／民視提供）

白冰冰和S媽都經歷了痛苦的喪女之痛，白冰冰打給S媽，同理心安慰她，感嘆說：「我因為女兒白曉燕，看著空碗哭了8年，人家說，10年是傷心的一個段落，我哭到10年01天，還在哭，心想怎麼好不了」。

白冰冰那些年，每天靠念經撫慰自己，念累了才睡著，結果哭到第15年的某一天，她發現自己不哭了，打給朋友告知已不再掉淚，「我朋友反而大哭，說真的擔心我太久了」。

白冰冰知道S媽的痛，而這種痛，會持續很長很久，但兩人的感受會有些許不同，「大S是出國時突然昏迷，當時日本還有疫情，可能無法進到醫院急救，而在外面救時卻救不起來，那種家人望著大S人就在面前，生命在手中一點一滴流失，是很可怕的一件事」。

她說，「我的部分，是我不知我的孩子在哪裡，但我看到過那種可怕的景像，內心會一直想像，那年後，我不敢游泳了，因為游泳的時候要下潛，耳朵裡會傳來一陣陣鼓動的聲音，我會想到，女兒當時沉在水裡是什麼狀況，該有多痛苦，我心中很難過」。

白冰冰的親生大哥，就是在她面前倒下走的，「我急救我大哥，他唇綠、臉紫，我反覆為他急救，當時手超酸，他一下臉白了，一下又紅了，最後黑了，過程非常折磨，所以S媽的狀況我懂」。

她常打給S媽，也寫簡訊，「我安慰她，她不是一個人，還有很棒的女兒和孫子，當然孫子無法在身邊，那是因為法律問題，沒辦法，所以我也提供法律諮詢，我認為具俊曄也不能再傷心下去，必須回到演藝圈去，回到酷龍身分，那是他的地方」。

大S 疫情 具俊曄

上一則

才爆逃稅… 金宣虎昔日拍戲疑起生理反應 舊劇照被瘋傳

下一則

官媒發文談「小城大事」演出心得 黃曉明：把角色交還生活

延伸閱讀

與S媽都遭遇喪女至痛 白冰冰：生命在眼前消逝非常可怕

與S媽都遭遇喪女至痛 白冰冰：生命在眼前消逝非常可怕
前政院發言人陳宗彥腦溢血急救中 曾涉性招待淡出政壇

前政院發言人陳宗彥腦溢血急救中 曾涉性招待淡出政壇
華企捐空淨機 守護橙縣警消健康

華企捐空淨機 守護橙縣警消健康
邀胡瓜上節目 白冰冰過年想找回兄弟姊妹

邀胡瓜上節目 白冰冰過年想找回兄弟姊妹

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留