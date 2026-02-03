我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

增胖7kg搭配飲食 隋棠練出蜜桃臀

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隋棠持之以恆鍛鍊出挺翹蜜桃臀。（取材自臉書）
隋棠持之以恆鍛鍊出挺翹蜜桃臀。（取材自臉書）

隋棠2015年與老公Tony結婚，婚後育有二子一女，家庭生活幸福甜蜜。近日她透過社群分享近期工作行程忙碌，經常需要各地飛來飛去，導致飲食與運動不正常，使得減脂期也不斷卡關，透過一段時間的臀腿訓練，她公布成果及驚人菜單，令網友大呼：「比原來模特兒的身材更有美感，身體健康很重要。」

透過貼文上的照片顯示，隋棠昔日的扁平臀， 如今已是圓滾挺翹的水蜜桃臀，她透露，為了減脂，她先增胖七公斤，體重變化從51公斤到60公斤，從增肌期到減脂期，目前體重仍有58公斤，訓練過程則是每周固定安排兩次臀腿訓練日，採用兩套菜單交替進行。訓練核心遵循漸進式超負荷原則，每個動作執行四組，每組10下。當能夠穩定完成既定重量後，便會增加負重，確保訓練效果持續進步。

過去十個月的訓練期間，隋棠創下驚人的進步幅度，臀推從20kg，逐步推進到190kg，負重登階也從3公斤啞鈴，進步到28公斤壺鈴，「這兩項訓練，是我同時最喜歡也最害怕的，因為非常累人，通常我會擺在暖身後直接來，並需要搭配重金屬歌單才能順利進行，但效果非常突出」。

隋棠也分享運動最難處是「持之以恆的鍛鍊」，「所以肯出門前往健身房，妳就贏在起跑點了」。她認為追求曲線體態是其次，擁有健康的身體，「才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量」。

隋棠

上一則

「生命樹」胡歌用3句話安撫暴走上句還乖乖掏錢 根本職場溝通聖經

下一則

張柏芝1人拎近10件行李 飛雪梨陪大兒子讀書

延伸閱讀

鷹嘴豆、毛豆 補充蛋白質該選誰？

鷹嘴豆、毛豆 補充蛋白質該選誰？
早餐少不了水煮蛋 跟這蔬菜吃「妨害營養吸收」

早餐少不了水煮蛋 跟這蔬菜吃「妨害營養吸收」
經188天高原嚴酷拍攝… 楊紫為戲暴瘦 長直髮超吸睛

經188天高原嚴酷拍攝… 楊紫為戲暴瘦 長直髮超吸睛
三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議

三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走