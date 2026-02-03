增胖7kg搭配飲食 隋棠練出蜜桃臀

隋棠持之以恆鍛鍊出挺翹蜜桃臀。（取材自臉書）

隋棠 2015年與老公Tony結婚，婚後育有二子一女，家庭生活幸福甜蜜。近日她透過社群分享近期工作行程忙碌，經常需要各地飛來飛去，導致飲食與運動不正常，使得減脂期也不斷卡關，透過一段時間的臀腿訓練，她公布成果及驚人菜單，令網友大呼：「比原來模特兒的身材更有美感，身體健康很重要。」

透過貼文上的照片顯示，隋棠昔日的扁平臀， 如今已是圓滾挺翹的水蜜桃臀，她透露，為了減脂，她先增胖七公斤，體重變化從51公斤到60公斤，從增肌期到減脂期，目前體重仍有58公斤，訓練過程則是每周固定安排兩次臀腿訓練日，採用兩套菜單交替進行。訓練核心遵循漸進式超負荷原則，每個動作執行四組，每組10下。當能夠穩定完成既定重量後，便會增加負重，確保訓練效果持續進步。

過去十個月的訓練期間，隋棠創下驚人的進步幅度，臀推從20kg，逐步推進到190kg，負重登階也從3公斤啞鈴，進步到28公斤壺鈴，「這兩項訓練，是我同時最喜歡也最害怕的，因為非常累人，通常我會擺在暖身後直接來，並需要搭配重金屬歌單才能順利進行，但效果非常突出」。

隋棠也分享運動最難處是「持之以恆的鍛鍊」，「所以肯出門前往健身房，妳就贏在起跑點了」。她認為追求曲線體態是其次，擁有健康的身體，「才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量」。