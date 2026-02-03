大S雕像揭幕 言承旭哭紅眼 周渝民哀戚

我的頻道

記者林怡秀、陳慧貞／綜合報導
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。（記者沈昱嘉／攝影）
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。（記者沈昱嘉／攝影）

大S徐熙媛）生前因為演出偶像劇「流星花園」一夕爆紅，和她合作過該劇的言承旭、周渝民（仔仔）和楊丞琳也冒著風雨出席她的紀念雕像揭幕儀式，言承旭離開時似乎已哭紅了眼，一旁周渝民貼心陪同，還有傳出復合的王柏傑和謝欣穎同框出席，也成另一組焦點。

王柏傑(左)陪謝欣穎一起來現場。（記者沈昱嘉／攝影）
王柏傑(左)陪謝欣穎一起來現場。（記者沈昱嘉／攝影）

大S當年演出經典偶像劇「流星花園」女主角「杉菜」，戲裡和扮演F4中的「道明寺」言承旭、「花澤類」周渝民都有一段情感糾葛，而楊丞琳則飾演「杉菜」最要好的同學「小優」，其中周渝民現實中也曾和大S交往過，後來兩人和平分手，當天他和言承旭一起現身，兩人臉上都難掩哀傷。

而謝欣穎、王柏傑交往四年，去年9月女方親口認了已分手，但近來關於復合之說傳得沸沸揚揚，兩人當天相偕現身大S紀念雕像揭幕儀式，被問是否舊情復燃，王柏傑經紀人強調活動主軸是懷念大S，「不希望注意力在王柏傑與謝欣穎身上」，因此直接表示「不回應」，僅稱兩人私下仍是像家人般的朋友。為何會一起出席？經紀人說：「小朋友沒想那麼多。」並補充道，王柏傑最近忙拍與郭富城合作的新片「老子」，這次出席紀念雕像揭幕，早在電影開鏡前就已請好假，並非臨時向劇組告假。

大S 楊丞琳 徐熙媛

