快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

戲說從頭╱簡嫚書查案沒大沒小 寇世勳做足功課演將軍

記者陳穎╱綜合報導
寇世勳出席電影「世紀血案」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
寇世勳出席電影「世紀血案」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

寇世勳大銀幕新作「世紀血案」宣布殺青，該片改編自真實事件「林家血案」，寇世勳在片中飾演司令汪將軍，與簡嫚書飾演的記者有多場精采對手戲。談到簡嫚書在片中為了查案對他「沒大沒小」，他笑說：「她非常挑釁，也很尖銳。」

他與簡嫚書、楊小黎、李千娜及夏騰宏一同出席記者會，電影以懸而未解的「林家血案」為核心，透過簡嫚書飾演的女記者視角抽絲剝繭，呈現出時代背景下人們的選擇、恐懼與堅持。夏騰宏在片中演出關鍵人物「林義雄」，為了角色事前做足功課，查閱大量資料。他坦言，雖然實際拍攝僅短短5天，心理壓力卻相當大，「每一場戲都不敢鬆懈。」

寇世勳透露接演前閱讀大量相關資料，包括自傳、228事件、美麗島事件、林宅血案，以及電影「悲情故事」，希望能全面理解時代脈絡與人物狀態。他開玩笑表示，「準備超多東西，真的是他Ｘ的！」他大讚劇本對人性與事件的描寫相當細膩，「這部電影給了大家一個重新理解歷史與真相的機會，劇本沒有意識形態，言詞和內容都很有高度，這也是我決定接演的重要原因」。

簡嫚書在片中飾演追查真相的記者「家薇」，李千娜則挑戰演出她的母親，李千娜笑說：「大家都很驚訝我居然演媽媽，其實我對戲的幾乎都是小孩啦。」楊小黎則飾演一路陪伴家薇追查真相的好友「靜如」，角色設定已懷孕8個月。她拍攝期間不僅挺著假孕肚，還得加上假胸墊，親身體驗懷胎的辛苦。

簡嫚書出席電影「世紀血案」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
簡嫚書出席電影「世紀血案」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

