甩開跌倒魔咒… 阿信重披「粉紅外套」 巡演隔空索吻

記者林士傑╱綜合報導
五月天阿信重新披上粉色外套。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信重新披上粉色外套。（圖／相信音樂提供）

五月天3年前展開「回到那一天」巡演，日前首度移師大馬，吸引5.5萬名粉絲入場，不信邪的阿信披上在「F✦FOREVER恆星之城」演唱會丟棄的粉紅外套，喊話「我看是衣服問題，還是我的問題」。

他先前跌倒2次都是穿著粉色外套，似乎有著無名詛咒，進行到點歌環節時，重新披上外套挑戰不知名的力量。由於摔倒後有F3獻吻安慰，他談到：「上次我收集了言承旭、吳建豪、周渝民3人的吻，如果今天演唱會順利結束，我想要現場每位一人一個吻。」隔空索吻相當浪漫。

相隔3年跟大馬粉絲見面，五月天表示讓大家久等了，怪獸說：「我剛聽你們叫聲，超好！很有精神和體力，五月天這麼久沒有回來，都可以感受到你們的愛。」石頭表示巡演陸續唱進很多地方，「但在五月天心中，有個地方沒來，就是這裡，馬來西亞給我們很多回憶」。

而他們去年加入5525+1的全新主題，大馬場作為5525主題的最後一場，氣氛更顯離情依依，擔任開場嘉賓的蕭秉治在五月天邀請之下，留著合唱「外人」。阿信表示蕭秉治於7月4日要在大馬舉辦演唱會，主動報名「我可以來嗎」想合唱更多金曲，掀起滿場尖叫。而每每結束合作演出，蕭秉治火速衝下台，被阿信笑虧：「他是所有來賓下台跑最快的。」

五月天

