靠愛犬走出低潮 葛仲珊回歸規律生活：牠來救我的

葛仲珊的愛犬「小潘」是一隻查理斯王騎士犬。（記者沈昱嘉／攝影）

饒舌歌手葛仲珊靠著愛犬「小潘」走出憂鬱低潮，為了牠，她去年8月不惜辛勞將狗狗從美國帶回台灣，中間的準備之繁雜令人難以想像，但葛仲珊甘之如飴，人狗的深厚情感她總歸在一句話裡：「現在回頭看，我真的覺得牠是命定來救我的。」

「小潘」是一隻查理斯王騎士犬。她回憶，當初在網路上滑到小潘的照片，長耳朵模樣瞬間擊中她的心，「太可愛了，完全是一見鍾情。」毫無養狗經驗的她，沒有多想就決定要養了。狗狗出生地在南韓 ，牠獨自飛到美國和主人見面，沒想到葛仲珊見到牠的第一個想法就是：「牠眼睛脫窗（意指斜視），我在想牠是不是在飛機上被摔到，我還去跟犬舍的人說『狗被摔壞掉了』。」

後來她才知道，動物小時候「脫窗」是正常的，等發育完全就不會了。葛仲珊第一次養狗，坦言第一年非常辛苦，小潘亂尿、踩到自己的便便，她只能不斷訓練。

小潘的出現，恰巧落在葛仲珊人生的一段低潮期。她透露，當時正值事業高峰，專輯宣傳、飛來飛去的工作節奏，讓生活全面失控，「作息很亂、熬夜、腦袋停不下來，心情也不太好。」為了照顧牠，她開始早睡早起、規律吃飯、固定散步，「牠很療癒，也很挑食，我乾脆幫牠做食物，順便也照顧自己。」

有天小潘誤吞銅板，緊急送醫開刀，而那一天，恰巧也是葛仲珊好友過世、乾兒子出生的日子，「那天我抱著牠，心情非常複雜。」向死而生、終而復始，生命的流轉，讓她有了新想法。