我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

靠愛犬走出低潮 葛仲珊回歸規律生活：牠來救我的

記者梅衍儂╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葛仲珊的愛犬「小潘」是一隻查理斯王騎士犬。（記者沈昱嘉／攝影）
葛仲珊的愛犬「小潘」是一隻查理斯王騎士犬。（記者沈昱嘉／攝影）

饒舌歌手葛仲珊靠著愛犬「小潘」走出憂鬱低潮，為了牠，她去年8月不惜辛勞將狗狗從美國帶回台灣，中間的準備之繁雜令人難以想像，但葛仲珊甘之如飴，人狗的深厚情感她總歸在一句話裡：「現在回頭看，我真的覺得牠是命定來救我的。」

「小潘」是一隻查理斯王騎士犬。她回憶，當初在網路上滑到小潘的照片，長耳朵模樣瞬間擊中她的心，「太可愛了，完全是一見鍾情。」毫無養狗經驗的她，沒有多想就決定要養了。狗狗出生地在南韓，牠獨自飛到美國和主人見面，沒想到葛仲珊見到牠的第一個想法就是：「牠眼睛脫窗（意指斜視），我在想牠是不是在飛機上被摔到，我還去跟犬舍的人說『狗被摔壞掉了』。」

後來她才知道，動物小時候「脫窗」是正常的，等發育完全就不會了。葛仲珊第一次養狗，坦言第一年非常辛苦，小潘亂尿、踩到自己的便便，她只能不斷訓練。

小潘的出現，恰巧落在葛仲珊人生的一段低潮期。她透露，當時正值事業高峰，專輯宣傳、飛來飛去的工作節奏，讓生活全面失控，「作息很亂、熬夜、腦袋停不下來，心情也不太好。」為了照顧牠，她開始早睡早起、規律吃飯、固定散步，「牠很療癒，也很挑食，我乾脆幫牠做食物，順便也照顧自己。」

有天小潘誤吞銅板，緊急送醫開刀，而那一天，恰巧也是葛仲珊好友過世、乾兒子出生的日子，「那天我抱著牠，心情非常複雜。」向死而生、終而復始，生命的流轉，讓她有了新想法。

去年8月，葛仲珊決定帶小潘回台灣定居，過程並不輕鬆。她提前半年完成狂犬病相關程序，甚至請醫師證明小潘是「安撫犬」。回台後，她也嚴格調整小潘的飲食與運動。曾胖到14磅的小潘，在她的陪伴下成功減重回到10磅。

葛仲珊不惜辛勞將狗狗從美國帶回台灣。（記者沈昱嘉／攝影）
葛仲珊不惜辛勞將狗狗從美國帶回台灣。（記者沈昱嘉／攝影）

減重 南韓

上一則

辛芷蕾再演律師 「女神蒙上眼」衝出高收視

下一則

鳳小岳開導演車喊壓力大 與葉芷妤合作：每天有驚喜

延伸閱讀

1圖看懂 曼哈頓養狗最密集、史泰登島愛大型犬

1圖看懂 曼哈頓養狗最密集、史泰登島愛大型犬
方大同過世近1年 葛仲珊曝他托夢留話 一句話聞者秒淚崩

方大同過世近1年 葛仲珊曝他托夢留話 一句話聞者秒淚崩
阿妹回家鄉台東跨年 無預警獻上新歌：為失憶媽創作

阿妹回家鄉台東跨年 無預警獻上新歌：為失憶媽創作
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫