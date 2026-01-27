離婚藍正龍 周幼婷睽違13年回歸戲劇圈

48歲的周幼婷依舊維持得很好。(取材自臉書)

48歲台灣女星周幼婷和藍正龍離婚3年，一對兒女仍是她的生活重心。不過接下來將重返老東家三立主演新戲「愛鄰洗衣店」，預計年底開拍，加上她已拍完的「郵票與舒芙蕾」，時隔13年將正式復出。

周幼婷曾為女團「3EP美少女」成員，2012年以「黛比的幸福生活」奪得金鐘獎迷你劇集最佳女主角，她演過花系列，演過王小棣的戲，2006年開始也到三立演過2部8點檔「天下第一味」、「真情滿天下」，但2013年演完公視「含苞欲墜的每一天」後，隔年跟藍正龍結婚，就專心養兒育女。

周幼婷和藍正龍雖然9年婚姻告終，但最大共識就是孩子從不正面曝光，也極少分享相關動態。周幼婷最新動態停在半年前的2025年，除了持續代言的保養品，也會在社群分享空中瑜伽過程，臉蛋和身形依舊空靈秀氣。她原本將演出侯文詠改編影集「人浮於愛」，但因疫情 停拍，復拍時因檔期問題已換角。前年接演「郵票與舒芙蕾」，預計今年登場。

14年前合拍偶像劇「花是愛」的好友金勤、林利霏至今仍維持友誼，金勤去年6月在周幼婷去年48歲生日時對她說：「每一件事，妳都做得非常好了，真的非常好，身為妳的朋友，明白且欽佩妳的堅毅和溫柔。」

據「鏡週刊」報導，周幼婷現身新北三重桌球館，陪9歲兒子藍小弟比賽，10歲女兒陪在身邊，最後兒子奪下冠軍，周幼婷始終溫柔陪伴。2024年周幼婷和藍正龍曾被拍到一家4口現身美麗華百樂園美食街團聚，互動良好一度被疑復合，當時周的經紀人比利只說雙方都對孩子充滿愛。

藍正龍前幾年因電影資金壓力暴瘦，如今也沒胖回來。最新動態是與隋棠 、浩子等參加台灣首檔跨國辦桌實境節目「請世界吃桌」，這是他跟隋棠繼16年前主演偶像劇「偷心大聖PS男」後再合作。