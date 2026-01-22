「退休」掛嘴上…69歲張晨光到處演爸爸 竟忘了張鈞甯

我的頻道

記者趙大智／綜合報導
張晨光擅長演老爺子。(取材自微博)
張晨光擅長演老爺子。(取材自微博)

69歲張晨光不輕言退休，除了持續拍戲，也拍許多趣味短影音，關於近況，他輕描淡寫的說：「沒忙什麼，就是拍廣告、少量直播，剛播完一部壓了六年多的抗戰諜報劇『長河落日』。」劇中飾演族長兼首富葉德公，有場戲親生兒子遭日軍當面槍殺身亡，他難掩震驚悲痛，最後竟往兒子臉上呼巴掌，演得驚心動魄。

「長河落日」算是中美合作的劇集，時間線在二戰珍珠港事件之後，因為「種種原因」未能上播，直到2026年初默默開播。導演是導過「建國大業」的趙一龍，主演陣容包括張魯一、張鈞甯、張頌文，除了張晨光，另一位老戲骨金士傑也有參演。

張晨光被問跟張鈞甯對戲印象時大笑：「忘了，六年啦，哈哈哈哈！」除了時間久遠，他接的戲太多確實難記。該劇播出後他被形容「一個眼神就能表現出威嚴與面對日寇欺壓的無奈」，劇中他為人豪邁豁達、正氣凜然，深得島民信任，具有強烈民族氣節和責任感，面對日軍威脅毫不畏懼，以威望和資源保護島民。在大陸拍戲多年，張晨花早獲封「爺圈天花板」，近年無論「那年花開月正圓」、「歡樂頌」、「都挺好」、「流金歲月」等都演出風格。

張晨光在台灣拿過兩座金鐘獎最佳男主角，轉戰對岸，也憑實力至今戲約不斷。對於被封天花板等級，他謙虛回應「人外有人天外有天，不能自滿，還得再努力」，這可不是隨便說說，近期他接上微短劇風潮，獲得首屆中國微短劇年度男演員獎，心態很正面，「我這年紀，能在這個賽道跟著年輕人一起演，覺得自己好像變年輕了」。

打開張晨光的小紅書，可以看到他接連化身台灣、遼寧、新疆爸爸，也回應網友來信大談親情和人生道理，有趣的是他不停把「老了」和「退休」當主題掛在嘴上，其實內心的OS更有趣 ，非常有他個人風格。

張鈞甯飾演見習軍醫。(取材自微博)
張鈞甯飾演見習軍醫。(取材自微博)

短劇頂流男神自嘲「掛件男主」人設翻車挨轟後急道歉

69歲老戲骨不退休還更忙 6年塵封作出土「忘了張鈞甯」

張鈞甯化身「武打擔當」地上前滾翻 助理吐槽1句她笑噴

11歲演新娘、7歲嫁15歲生...短劇沒底線 全網震怒

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

